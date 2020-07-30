Керівники світових технологічних гігантів Amazon, Apple, Facebook і Google дали свідчення в Конгресі США, намагаючись переконати законодавців, що не витісняють конкурентів з ринку і працюють чесно.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

На слуханнях в онлайн-режимі були присутні генеральні директори компаній Amazon (Джефф Безос), Apple (Тім Кук), Facebook (Марк Цукерберг) і Google (Сундар Пічаї). До кожного з них були різні питання і різний рівень тиску.

Розгляд справи триває вже більше року. За цей час було зібрано більше 1,3 мільйона різних внутрішніх документів IT-гігантів. Ці документи, за словами конгресменів, нібито свідчать про їх неконкурентну практику.

У червні 2019 року підкомітет палати представників США з питань регулювання комерційного і антимонопольного права почав масштабне розслідування щодо Apple, Google, Amazon і Facebook. Розгляд має оцінити відповідність їх конкурентних практик антимонопольному законодавству країни.

Це перший випадок, коли глави компаній-гігантів дають свідчення одночасно.

Сенатори під час слухань звинуватили Google в “крадіжці контенту” у сервісу Yelp, Facebook – в покупці Instagram з метою “усунути конкурента”, Amazon – у використанні даних від постачальників для копіювання їх продуктів, а Apple – в видаленні з AppStore мобільних додатків незалежних розробників , які конкурують з додатками компанії.

Позиції компаній

Перед початком слухань кожна компанія направила офіційні листи, в яких виклала позицію щодо слухань.

Amazon. У листі компанії зазначено, що обсяг світового ринку ритейлу дорівнює 25 трл доларів, а частка Amazon на ньому становить менше 1%, тому компанія апріорі не може бути монополістом.

“Щодня Amazon конкурує з великими, поважними компаніями, такими як Target, Costco, Kroger і, звичайно, Walmart – компанією, чий розмір більше ніж в п’ять разів перевищує Amazon. Онлайн-продажі Walmart в першому кварталі цього року зросли на 74 %”.

Google. У компанії заявили, що працюють в умовах високої конкуренції та динамічного розвитку світових ринків, де ціна за IT-продукти часто відсутня або постійно знижується, в той час як їх якість перманентно зростає. Голова компанії заявив, що у них є багато конкурентів, коли справа стосується пошуку інформації в Інтернеті.

Facebook. Керівник компанії Марк Цукерберг зазначив, що у нього дійсно успішне підприємство.

“Ми починали з нуля і змогли дати людям хороші сервіси, які виявилися цінними для них. Наскільки я розумію, за законом компанія не є поганою, просто тому що вона велика. Багато великих компаній, які не справляються з конкуренцією, просто перестають існувати. Ось чому ми зосереджені на створенні та оновленні наших продуктів”.

Apple. У компанії заявили, що не займають домінуючу позицію на жодному ринку, де ведуть бізнес.

Суть слухань в Конгресі

Слухання тривали більше п’яти годин. Сенатори ставили питання главам технологічних гігантів. Часто питання абсолютно не стосувалися питань, пов’язаних з антимонопольним врегулюванням.

У Конгресі висловили три аргументи на користь того, що компанії заважають конкуренції.

Кожна платформа стала “вузьким місцем” для дистрибуції контенту, товарів і сервісів.

Платформи використовують контроль над цифровою інфраструктурою для спостереження за іншими компаніями, а потім використовують цю інформацію в свою користь.

Платформи “зловживають контролем над технологіями, щоб збільшувати свою владу” і постановки своїх продуктів вище інших.

Facebook, Марк Цукерберг

Член палати представників США Прам Джаяпал продемонструвала уривки з власної внутрішньої переписки, датованої 2012 роком, в якій обговорювалася можлива покупка компаній Instagram або Path, а одним з мотивів було названо “усунення конкурента”.

“Навіть якщо на ринку з’являться нові конкуренти, покупка Instagram, Path або Foresquare дасть нам фору в рік або навіть більше, перш ніж хто-то з інших компаній стане близький до їх розміру”, – писав Цукерберг в лютому 2012 року.

В наступному місяці компанія купила Instagram за один мільярд доларів.

У відповідь Цукерберг заявив, що операція з купівлі Instagram була перевірена і схвалена Комісією з цінних паперів і ринків США.

Джаяпал після цього почала читати інші уривки з листування, стверджуючи, що Цукерберг схиляв засновників Instagram і Snapchat до продажу своїх компаній шляхом погроз, обіцяючи створити конкуруючі їм сервіси і таким чином усунути їх зі свого шляху.

Google. Сундар Пічаї

Звинувачення Google пов’язані з домінуванням на ринку пошуку і реклами.

Глава антимонопольного підкомітету Девід Чічілліне заявив, що у влади є докази того, що Google “краде контент” у інших онлайн-сервісів.

Як приклад, він заявив, що Google копіював відгуки про ресторани у сервісу Yelp, а після того, як Yelp висловив своє обурення з цього приводу, Google погрожував понизити сайт цієї компанії в пошуковій видачі.

Пічаї не зміг прокоментувати ці випадки.

Представники Республіканської партії, конгресмени Кен Бак і Метт Гатца запитували Пічаї про те, чому Google в 2018 році відмовилася від контракту з Пентагоном на 10 мільярдів доларів. Політик говорили, що компанія нібито співпрацює з “держструктурами в Китаї і тримає там лабораторію штучного інтелекту”.

Пічаї у відповідь сказав, що компанія не співпрацює з китайськими військовими і має безліч контрактів з держструктурами США, зокрема, Міноборони.

Apple, Тім Кук

Apple звинувачують в тому, що вона перешкоджає розвитку незалежних додатків, встановлюючи високу комісію в App Store – від 15 до 30%.

Глава компанії Apple пояснював політикам суть різних інцидентів з мобільними додатками в AppStore.

Демократи Вал Демінгс і Люсі Кей Макбат запитували про те, чому в 2018 році компанія видалила з AppStore деякі мобільні додатки для батьківського контролю після того, як випустила власну подібний додаток під назвою Screen Time.

Documents from the Hearing on “Online Platforms and Market Power: Examining the Dominance of Amazon, Apple, Facebook and Google" pic.twitter.com/yPPjbdjOIJ — House Judiciary Dems (@HouseJudiciary) July 29, 2020

До нього було найменше питань і претензій. Питання законодавців більше були схожі на критику незадоволених користувачів додатків.

Amazon, Джефф Безос

До очільника Amazon були найбільш неприємні запитання. Вони, в основному, стосувалися неконкурентної поведінки щодо невеликих компаній, які продають свої товари через Amazon.

Прам Джаяпал заявила, що співробітники Amazon відносяться до даних незалежних продавців як до “кондитерської”, в яку можна зайти і поласувати, тобто в будь-який момент отримати інформацію для розробки власних продуктів. Також вона говорила, що Amazon копіює успішні товари незалежних продавців.

Люсі Кей Макбат заявила, що незалежні продавці, які давали свідчення, “використовували такі слова, як “буллінг”, “страх” і “паніка”, описуючи свої взаємини з Amazon”.

Безос визнав, що існує політика, яка забороняє використання сторонніх даних про продавців для підтримки власного бізнесу Amazon під приватною торговою маркою.

Дуже часто Безос говорив, що не може відповісти на питання, або не може згадати інцидент, про який його питали.

Результати слухань в Конгресі

Законодавці розраховують на те, що слухання продемонструють всім, що гіганти дійсно порушують межі, демонструючи негативний приклад і знищуючи конкурентів.

“Їх модель поведінки – домінувати і використовувати домінуюче становище, щоб встановлювати власні правила, при яких їх конкуренти не можуть домогтися успіху”, – заявила Джаяпал.

Керівники компаній постійно наголошували на тому, що вони працюють в США і заради США, приносячи прибуток державі.

Безос говорив, що компанії потрібні “американські працівники”, щоб доставляти товари “американським покупцям”.

Керівник Apple сказав, що його компанія – американська, і її успіх можливий тільки в США.

Цукерберг звертав увагу на боротьбу США з Китаєм за технологічну перевагу.