На слуханнях в онлайн-режимі були присутні генеральні директори компаній Amazon (Джефф Безос), Apple (Тім Кук), Facebook (Марк Цукерберг) і Google (Сундар Пічаї). До кожного з них були різні питання і різний рівень тиску.

Розгляд справи триває вже більше року. За цей час було зібрано більше 1,3 мільйона різних внутрішніх документів IT-гігантів. Ці документи, за словами конгресменів, нібито свідчать про їх неконкурентну практику.

У червні 2019 року підкомітет палати представників США з питань регулювання комерційного і антимонопольного права почав масштабне розслідування щодо Apple, Google, Amazon і Facebook. Розгляд має оцінити відповідність їх конкурентних практик антимонопольному законодавству країни.

Це перший випадок, коли глави компаній-гігантів дають свідчення одночасно.

Сенатори під час слухань звинуватили Google в “крадіжці контенту” у сервісу Yelp, Facebook – в покупці Instagram з метою “усунути конкурента”, Amazon – у використанні даних від постачальників для копіювання їх продуктів, а Apple – в видаленні з AppStore мобільних додатків незалежних розробників , які конкурують з додатками компанії.

Перед початком слухань кожна компанія направила офіційні листи, в яких виклала позицію щодо слухань.

Amazon. У листі компанії зазначено, що обсяг світового ринку ритейлу дорівнює 25 трл доларів, а частка Amazon на ньому становить менше 1%, тому компанія апріорі не може бути монополістом.

Google. У компанії заявили, що працюють в умовах високої конкуренції та динамічного розвитку світових ринків, де ціна за IT-продукти часто відсутня або постійно знижується, в той час як їх якість перманентно зростає. Голова компанії заявив, що у них є багато конкурентів, коли справа стосується пошуку інформації в Інтернеті.

Facebook. Керівник компанії Марк Цукерберг зазначив, що у нього дійсно успішне підприємство.

Apple. У компанії заявили, що не займають домінуючу позицію на жодному ринку, де ведуть бізнес.

Слухання тривали більше п’яти годин. Сенатори ставили питання главам технологічних гігантів. Часто питання абсолютно не стосувалися питань, пов’язаних з антимонопольним врегулюванням.

У Конгресі висловили три аргументи на користь того, що компанії заважають конкуренції.

Член палати представників США Прам Джаяпал продемонструвала уривки з власної внутрішньої переписки, датованої 2012 роком, в якій обговорювалася можлива покупка компаній Instagram або Path, а одним з мотивів було названо “усунення конкурента”.

“Навіть якщо на ринку з’являться нові конкуренти, покупка Instagram, Path або Foresquare дасть нам фору в рік або навіть більше, перш ніж хто-то з інших компаній стане близький до їх розміру”, – писав Цукерберг в лютому 2012 року.

В наступному місяці компанія купила Instagram за один мільярд доларів.

У відповідь Цукерберг заявив, що операція з купівлі Instagram була перевірена і схвалена Комісією з цінних паперів і ринків США.

Джаяпал після цього почала читати інші уривки з листування, стверджуючи, що Цукерберг схиляв засновників Instagram і Snapchat до продажу своїх компаній шляхом погроз, обіцяючи створити конкуруючі їм сервіси і таким чином усунути їх зі свого шляху.

Звинувачення Google пов’язані з домінуванням на ринку пошуку і реклами.

Глава антимонопольного підкомітету Девід Чічілліне заявив, що у влади є докази того, що Google “краде контент” у інших онлайн-сервісів.

Як приклад, він заявив, що Google копіював відгуки про ресторани у сервісу Yelp, а після того, як Yelp висловив своє обурення з цього приводу, Google погрожував понизити сайт цієї компанії в пошуковій видачі.

Пічаї не зміг прокоментувати ці випадки.

Представники Республіканської партії, конгресмени Кен Бак і Метт Гатца запитували Пічаї про те, чому Google в 2018 році відмовилася від контракту з Пентагоном на 10 мільярдів доларів. Політик говорили, що компанія нібито співпрацює з “держструктурами в Китаї і тримає там лабораторію штучного інтелекту”.

Пічаї у відповідь сказав, що компанія не співпрацює з китайськими військовими і має безліч контрактів з держструктурами США, зокрема, Міноборони.

Apple звинувачують в тому, що вона перешкоджає розвитку незалежних додатків, встановлюючи високу комісію в App Store – від 15 до 30%.

Глава компанії Apple пояснював політикам суть різних інцидентів з мобільними додатками в AppStore.

Демократи Вал Демінгс і Люсі Кей Макбат запитували про те, чому в 2018 році компанія видалила з AppStore деякі мобільні додатки для батьківського контролю після того, як випустила власну подібний додаток під назвою Screen Time.

