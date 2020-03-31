Montreux Jazz Festival опублікував записи виступів, що проходили на фестивалі в різні роки.

Про це повідомляється на сайті фестиваля.

Фестиваль виклав у відкритий доступ записи історичних концертів Deep Purple, Джонні Кеша, Wu-Tang Clan, Ніни Сімон і багатьох інших.

50 концертних роликів опубліковані на сайті Quello. Перегляд безкоштовний, потрібно тільки зареєструватися і ввести код FREEMJF1M (який буде дійсний протягом 30 днів з моменту реєстрації).

Деякі концертні відео можна подивитися і без реєстрації.

Цього року Montreux Jazz Festival повинен пройти з 3 по 18 липня.

Montreux Jazz Festival проводиться в Швейцарії з 1967 року. Він згадується в пісні Deep Purple “Smoke On The Water”.