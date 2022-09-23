Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що морально і політично Росія вже програла війну. Він додав, що Росія все частіше зазнає невдач на полі бою, тому Україна переможе.

Про це Боррель заявив під час виступу на Раді Безпеки ООН.

Боррель наголосив, що вже понад 6 місяців в Україні триває повномасштабна, “незаконна, безглузда та жорстока війна”. Він додав, що вторгнення РФ – це пряма атака на Статут ООН та міжнародний порядок.

“Приєднаймось до Міжнародного суду ООН (ICC), який постановив, що Росія повинна негайно припинити своє вторгнення. Значною більшістю голосів Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюції із закликом до Росії припинити агресію. Морально і політично Росія вже програла війну. І все частіше програє на полі бою. Україна переможе”, – сказав він.

Боррель також пригадав нещодавню заяву президента РФ Володимира Путіна щодо псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України, його ядерні погрози та оголошення часткової мобілізації в Росії.

“Таким чином, світова безпека знаходиться під загрозою. Глобальні лідери, які зібралися цього тижня в ООН у Нью-Йорку, повинні надіслати чіткий і єдиний сигнал про те, що використання зброї масового знищення є неприйнятним за будь-яких обставин. Мене підбадьорюють численні заяви, які я почув тут сьогодні з цього питання”, – додав Боррель.

За словами Борреля, Путін продовжує небезпечний шлях ескалації, намагаючись залякати Україну та союзників України. Однак, додав політик, ці намагання Кремля зазнають невдач.

“Це зазнавало невдачі в минулому, і воно зазнає невдачі знову, як і всі загарбницькі війни. Але скільки ще чоловіків, жінок і дітей має померти, перш ніж російський президент вирішить заглушити свою зброю?” – наголосив Боррель.

Він додав, що російсько-українська війна – це трагедія у всьому. Адже, окрім жертв та руйнувань, завданих Україні, Росія втягує світ в економічну та гуманітарну кризу.

“Як Європейський Союз, ми робимо все можливе, щоб протистояти цим наслідкам. Наша підтримка глобальної продовольчої безпеки становить понад 7,7 мільярда євро до 2024 року”, – сказав він.

Зокрема, зауважив Боррель, ЄС підтримує так звану “зернову угоду”, завдяки якій вдалось знизити світові ціни на продукти. Він також наголосив, що дві третини українського зерна отримують ті держави, які найбільше цього потребують, а не європейці.

“Основне питання сьогодні – відповідальність. Російські збройні сили тероризують цивільне населення і зараз здійснюють незліченну кількість невимовних злочинів: масові вбивства, руйнування, зґвалтування та примусову міграцію. Усі жертви російської агресії заслуговують на справедливість і відшкодування”, – сказав він.

Жозеп Боррель нагадав про звірства, які росіяни вчинили в Ізюмі, зауваживши, що після звільнення українських міст відкривають “жахи російської окупації”.

“Як сказав президент (України Володимир) Зеленський на Генасамблеї: там, де були злочини, має бути справедливість, інакше мир неможливий. Ми зробимо все можливе, щоб забезпечити відповідальність. Ми покладаємося на Міжнародний кримінальний суд і на українську владу”, – додав Боррель.

Він зауважив, що підтримуватиме Міжнародний кримінальний суд фінансово та технічно. Також ЄС допомагатиме Офісу генпрокурора України, надаючи необхідне обладнання для збору доказів скоєних росіянами злочинів.