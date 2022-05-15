Розпочалася вісімдесят перша доба протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Морально-психологічний стан російських бійців лишається низьким – вони продовжують зазнавати важких втрат.

Про це інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Зберігається загроза завдання ракетно-бомбових ударів по об’єктах на території нашої держави з території Республіки Білорусь.

На Сіверському напрямку противник продовжує посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях, здійснює обстріли та завдає авіаційних ударів по території Чернігівської та Сумської областей.

На Слобожанському напрямку противник перегруповує підрозділи, поповнює запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів для відновлення наступальних спроможностей.

На Слов’янському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших військ, успіху не мав. Проводить доукомплектування та поповнення втрат, а також – перегрупування військ для поновлення наступу у напрямку на Барвінкове та Слов’янськ.

Противник намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку. Попри втрати, продовжує вести наступ на Лиманському, Сєверодонецькому, Авдіївському та Курахівському напрямках. Блокада міста Маріуполь й обстріли заводу “Азовсталь” тривають.

Морально-психологічний стан у підрозділах противника залишається на низькому рівні, ворожі підрозділи продовжують зазнавати втрат.

За наявною інформацією, у зв’язку зі значними втратами 810-ї окремої бригади морської піхоти чорноморського флоту в ході бойових дій на території Україні, прийнято рішення про доукомплектування бригади особовим складом з інших підрозділів, що входять до складу чорноморського флоту, зокрема членами екіпажів кораблів.

Підрозділи ППО Сухопутних військ та Повітряних Сил збили вісім повітряних цілей: сім БпЛА типу “Орлан-10, один літак.

Авіація повітряних сил продовжувала завдавати противнику вогневих ударів з повітря та підтримувати бойові дії підрозділів наших військ. Зокрема, було знищено взводний опорний пункт, командно-спостережний пункт роти, 10 броньованих машин та особовий склад противника.