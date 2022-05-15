Про це інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
Зберігається загроза завдання ракетно-бомбових ударів по об’єктах на території нашої держави з території Республіки Білорусь.
На Сіверському напрямку противник продовжує посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях, здійснює обстріли та завдає авіаційних ударів по території Чернігівської та Сумської областей.
На Слобожанському напрямку противник перегруповує підрозділи, поповнює запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів для відновлення наступальних спроможностей.
На Слов’янському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших військ, успіху не мав. Проводить доукомплектування та поповнення втрат, а також – перегрупування військ для поновлення наступу у напрямку на Барвінкове та Слов’янськ.
Противник намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку. Попри втрати, продовжує вести наступ на Лиманському, Сєверодонецькому, Авдіївському та Курахівському напрямках. Блокада міста Маріуполь й обстріли заводу “Азовсталь” тривають.
Морально-психологічний стан у підрозділах противника залишається на низькому рівні, ворожі підрозділи продовжують зазнавати втрат.
За наявною інформацією, у зв’язку зі значними втратами 810-ї окремої бригади морської піхоти чорноморського флоту в ході бойових дій на території Україні, прийнято рішення про доукомплектування бригади особовим складом з інших підрозділів, що входять до складу чорноморського флоту, зокрема членами екіпажів кораблів.
Підрозділи ППО Сухопутних військ та Повітряних Сил збили вісім повітряних цілей: сім БпЛА типу “Орлан-10, один літак.
Авіація повітряних сил продовжувала завдавати противнику вогневих ударів з повітря та підтримувати бойові дії підрозділів наших військ. Зокрема, було знищено взводний опорний пункт, командно-спостережний пункт роти, 10 броньованих машин та особовий склад противника.
- Нагадаємо, фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк зі сцени “Євробачення” закликав світ допомогти тим, хто перебуває на “Азовсталі” у заблокованому росіянами Маріуполі.
- Раніше посол РФ у США Анатолій Антонов заявив, що російської “капітуляції” в Україні не буде.
- Попри попередні розгромні поразки у боях з українськими військовими, росіяни знову готуються переправлятися через Сіверський Донець.