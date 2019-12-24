У Державній службі з питань геодезії, картографії та кадастру заявили, що мораторій на продаж землі діятиме до набрання чинності нового закону.

Про це повідомляє прес-служба Госгеокадастра.

“Основною умовою скасування мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення було набрання чинності закону про обіг земель. Оскільки прийняття закону не відбулося, у дію вступили пункти 14 та 15 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що відповідно вказаним пунктам Земельного кодексу до того, як закон набере чинності, внесення права на земельний пай в капітал господарських товариств заборонене.

Крім того, не допускається і продаж-купівля земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної та державної власності.