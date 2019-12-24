Про це повідомляє прес-служба Госгеокадастра.
“Основною умовою скасування мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення було набрання чинності закону про обіг земель. Оскільки прийняття закону не відбулося, у дію вступили пункти 14 та 15 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України”, – йдеться в повідомленні.
Відзначається, що відповідно вказаним пунктам Земельного кодексу до того, як закон набере чинності, внесення права на земельний пай в капітал господарських товариств заборонене.
Крім того, не допускається і продаж-купівля земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної та державної власності.
- 13 листопада Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про запуск ринку землі в Україні. Серед 11 розглянутих документів був підтриманий проєкт закону № 2178-10. #Букви розбиралися в тому, які нововведення прописані в законопроєкті.
- Після відкриття в Україні ринку землі громадянам Росії буде заборонено її купувати. Крім того, буде передбачено механізм спецконфіскаціі на користь держави.
- У партії “Слуга народу” підтримують проведення референдуму з питання відкриття ринку землі в Україні для іноземців. Також буде істотно зменшено поріг концентрації землі в одних руках (з 200 тис. га до 20 тис. га)