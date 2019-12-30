Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив про те, що президент Росії Володимир Путін багато разів свідомо брехав про Польщу.

Про це йдеться в заяві польського прем’єра, опублікованому на офіційному сайті уряду.

“Президент Путін неодноразово намагався оббрехати Польщу. Він завжди робив це свідомо. Зазвичай так відбувається, коли влада в Москві відчуває міжнародний тиск, пов’язане з її діями. Тиск зовсім нема на історичній, а на сучасній геополітичній арені”, – говорить Моравецкій.

Також прем’єр Польщі нагадав, що Росія зазнала кілька серйозних поразок в останні тижні.

“Провалом закінчилася спроба повністю підпорядкувати собі Білорусь, Європейський союз в черговий раз продовжив санкції за незаконну анексію Криму, а переговори в нормандському форматі не тільки не привели до скасування санкцій, а й пройшли на тлі чергового загострення – на цей раз з американської сторони – яке значно ускладнить реалізацію проекту “Північний потік-2″”, – заявив він.

Моравецький нагадав також і про дискваліфікацію російських спортсменів від участь в змаганнях за допінг.

“Російський народ – самий постраждалий від Сталіна, одного з найжорстокіших диктаторів у світовій історії – заслуговує правди. Щиро вірю в те, що російський народ – це вільні люди, і що вони відкидають сталінізм, навіть якщо президент Путін намагається його реабілітувати”, – сказав він.