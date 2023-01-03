Про це повідомляє PAP.
Йдеться про публікацію світлини Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з портретом провідника ідеї націоналізму.
Втім, зараз на такого допису в жодних соцмережах ВР немає.
Допис нібито супроводжували словами: “Нинішня боротьба йде проти Російської імперії. І ці директиви Степана Бандери добре відомі головнокомандувачу Збройних Сил”.
“До будь-якої героїзації чи навіть згадки про Бандеру ми ставимося вкрай критично, дуже-дуже негативно. У моїй першій розмові з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем після того, що сталося, я буду говорити про це дуже і дуже однозначно”, — зазначив Моравецький.
Водночас він назвав Бандеру “ідеологом злочинних часів, часів війни”, коли відбулись “страшні українські злочини”.
“Тут не можна ні в якому разі погоджуватися на якесь поблажливе ставлення щодо тих, хто не хоче визнати, що той страшний геноцид був чимось немислимим і зробити повну спокуту, повне визнання вини”, — сказав польський прем’єр.
- 1 січня 2023 року Україна відзначає 114 років з дня народження українського політичного діяча, революціонера, одного з чільних ідеологів, практиків і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття.
- 114 років тому народився ідеолог українського націоналізму Степан Андрійович Бандера.