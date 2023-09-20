Польща в односторонньому порядку запровадила заборону на ввезення українського збіжжя, щоб на її ринку не панували українські чи російські олігархи.

Як зазначив Моравецький, учорашні слова Президента України Володимира Зеленського під час виступу на Генасамблеї ООН про те, що деякі друзі у Європі “роблять із зерна трилер”, допомагаючи цим “підготувати сцену для московського актора є “несправедливими”. За його словами, до МЗС Польщі у середу був викликаний посол України, аби йому пояснити, що Польща “завжди захищатиме свої інтереси в аграрній сфері”.

Моравецький зазначив, що він ще кілька місяців тому попереджав Єврокомісію й Україну, що у випадку відмови продовжити ембарго на європейському рівні Польща його запровадить в односторонньому порядку.

“Ми застерігаємо Київ, щоб він не грав на нотах, які відразу підхоплюють так звані російські тролі, підхоплюють усі провокатори, які радіють тому, що зерно розбрату було посіяно між нашими країнами”,- зазначив Моравецький.

Він наголосив, що Польща в односторонньому порядку запровадила заборону на ввезення українського збіжжя, оскільки не може бути так, що “українські чи російські олігархи панують на польському аграрному ринку”.

“Транзит – так, експорт – так, розхитування і дестабілізації польського ринку – ні”, – наголосив польський прем’єр.

Джерело: Telegram Bukvy