Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща готова розвивати енергетичну співпрацю з Україною у кількох напрямках, зокрема щодо видобутку газу на заході України й створення енергетичного мосту Жешув — Хмельницька АЕС.

Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на його слова під час конференції “E23: PL for UA — Польсько-українське партнерство у розбудові енергетичної безпеки майбутнього”.

За словами польського прем’єра, Варшава може зробити весь регіон незалежним від “русского міра” в енергетичній сфері. Зокрема, в національних інтересах Польщі є розвиток співпраці з Україною та іншими країнами-сусідами у сфері енергетики.

“Нас уже сьогодні запрошують до спільних геологорозвідувальних та проєктів з видобутку в Україні. Звичайно, там має настати мир, але такі проєкти можливі. Переговори стосуються різних сфер, у тому числі газорозвідки в західній Україні”, — сказав Моравецький.

Він додав, що й українська сторона запрошує до співпраці щодо модернізації енергетичного сполучення Жешув-Хмельницька АЕС: “Це сполучення, комбінація може універсальним чином допомогти посиленню енергетичної безпеки як Польщі, так і України”, — зауважив голова польського уряду. Переговори з Україною також стосуються сполучення між Рівненською АЕС і містом Холм.

Під час свого виступу Моравецький заявив, що Польща хоче стати енергетичним і насамперед газовим хабом у Центральній Європі, зміцнюючи свою позицію в цій частині Європи.

Як пише “Укрінформ”, Польща розбудовує газові інтерконектори з сусідніми країнами, розширює нафтопорт у Гданську та створює пливучий термінал для скрапленого газу.

На думку Моравецького, в майбутньому цією інфраструктурою зможуть користуватися також партнери Польщі з України, Чехії, Словаччини та Угорщини.