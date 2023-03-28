Прем'єр-міністр Матеуш Моравєцький заявив, що Польща та Румунія мають відновити заводи із виробництва боєприпасів, що дуже важливо в умовах повномасштабної війни Росії проти України.

Про це повідомляє PolskieRadio.

Голова польського уряду перебуває в столиці Румунії Бухаресті на польсько-румунських міждержавних консультаціях.

Моравєцький пояснив, що Румунія є однією з країн, які найкраще розуміють загрози міжнародному порядку з боку Росії. Він зазначив, що Польща та Румунія говорять “одним голосом” у багатьох питаннях.

Мушу сказати, що пан президент є одним із нечисленних євросоюзних лідерів, якому не треба пояснювати загрози за нашим східним кордоном, бо він сам їх дуже добре розуміє. Ми подібно підходимо до того, як із цими загрозами треба боротися… Ми маємо дуже багато спільних тем, пов’язаних із тим, що відбувається на рівні ЄС. Я радію, що ми могли говорити одним голосом на останній Європейській раді”.

Окрім цього, Моравєцький зазначив, що Польща та Румунія мають відновити заводи з виробництва боєприпасів, що має основне значення в умовах повномасштабної російської агресії проти Україні.

Польський прем’єр додав, що Варшава отримає багатомільярдні ресурси на закупівлю та збільшення потужностей з виробництва боєприпасів.

У Бухаресті прем’єр-міністр Матеуш Моравєцький вперше зустрівся з головою румунського уряду Ніколае Цюка та взяв участь у відкритті румунсько-польського бізнес-форуму. Головними темами розмов як з прем’єр-міністром, так і з президентом Румунії були політика безпеки та підтримка України.

Зауважимо, раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що у російського лідера Володимира Путіна немає найближчих планів щодо миру. Тому, глава Альянсу закликав Захід підготуватися до постачання Києву військової допомоги протягом тривалого часу.