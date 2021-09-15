Міністерство культури та інформаційної політики вдруге внесло російського репера Моргенштерна до переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці.

Про це йдеться на сайті Міністерства культури та інформаційної політики України.

У переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, ім’я скандального виконавця згадується двічі: як Валєєв Алішер Тагірович та Моргенштерн Алішер Тагірович. Друга примітка з’явилася 15 вересня.

Раніше в інтерв’ю репер зазначав, що з 14 років в паспорті він записаний саме як Моргенштерн.

Нагадаємо, Моргенштерн — 23-річний російський реп-виконавець і музикант. Спершу став відомий як YouTube-блогер, згодом розпочав музичку кар’єру.

29 квітня Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП) за поданням Служби безпеки України внесло російського репера до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці. Він намагався оскаржити це в Окружному адмінсуді Києва.

Попередній візит репера до України закінчився скандалом. Його концерт відбувся в Одесі 8 грудня 2019 року: в цей день в Україні було оголошено загальнонаціональну жалобу за загиблими в результаті пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Попри це, концерт не скасували. А сам Моргенштерн назвав день жалоби за загиблими “йо**ною показухою”.

“Я вважаю, що день жалоби – це просто показуха, просто йо**на показуха. Влаштуймо замість дня жалоби – бл*дь, крику – сх*я пожежних перевірок немає в місті?”, – оголосив він тоді зі сцени.