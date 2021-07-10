Російський репер Моргенштерн (справжнє ім’я – Алішер Валєєв), якого внесли до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, заявив, що приїхав в Україну.

Про це він повідомив у своєму Instagram-акаунті.

На відео в Stories Моргенштерн разом із дівчиною стоїть на полі серед соняшників.

“Медовий місяць продовжується. Ми в Україні”, – заявив він.

Водночас, де та коли було зняте відео невідомо.

У Державній прикордонній службі України в коментарі #Буквам не спростували і не підтвердили інформацію про в’їзд російського репера на територію нашої країни.

“ДПСУ не має права розголошувати інформацію про перетин кордону третіми особами. Ми діємо відповідно до законодавства. Якщо відносно іноземця діє заборона в’їзду винесена уповноваженим державним органом, то така особа не може перетнути кордон на в’їзд в Україну. У разі відсутності такої заборони розглядається питання щодо оформлення громадян на в’їзд в нашу країну у відповідності до норм законодавства”, – повідомили у відомстві.

Нагадаємо, що у квітні цього року Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП) за поданням Служби безпеки України внесло російського репера та музиканта Алішера Валєєва (Моргенштерна) до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

У Службі безпеки України заявили, що після включення до списку осіб, які загрожують національній безпеці, Валєєв не зможе проводити гастрольну діяльність на території України.

Згодом Моргенштерн заявив про скасування українського туру.

Пізніше стало відомо, що до Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов від Моргенштерна щодо внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національний безпеці.

2 липня повідомлялось, що ОАСК вирішив розглянути позов репера до СБУ.

Попередній візит репера до України закінчився скандалом. Його концерт відбувся в Одесі 8 грудня 2019 року: того дня в Україні було оголошено загальнонаціональну жалобу за загиблими в результаті пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Всупереч цьому концерт не скасували. А сам Моргенштерн назвав день жалоби за загиблими “йо**ною показухою”.

“Я вважаю, що день жалоби – це просто показуха, просто йо**на показуха. Влаштуймо замість дня жалоби – бл*дь, крики – сх*я пожежних перевірок немає в місті?” – оголосив він тоді зі сцени.

Через скандал з’явилися заклики заборонити реперу в’їзд до України. На сайті президента України навіть з’явилася петиція про заборону Моргенштерну давати концерти на території нашої країни, проте вона не набрала необхідної кількості підписів.

ДОВІДКА. Моргенштерн (справжнє ім’я – Алішер Валєєв) – російський реп-виконавець і музикант. Йому 23 роки. Спершу став відомий як YouTube-блогер (завдяки пародійним відеороликам у рамках власного проєкту “#ІзіРеп”). У лютому 2018 року репер випустив дебютний мініальбом Hate Me. Моргенштерн має епатажний вигляд: наприклад, татуювання “666” на обличчі.