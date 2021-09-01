Російський репер Моргенштерн (справжнє ім’я Алішер Валєєв) заявив, що хоче приїхати в Україну, але йому страшно. Виконавець уточнив, що боїться Сергія Стерненка. Активіст відреагував на це.

Про це повідомляють #Букви.

Зокрема, Моргенштерн під час інтерв’ю Дмитру Гордону заявив, що Стерненко закликав своїх соратників “зустріти” його.

“Мені страшно було, так. Є у вас просто людина, яка в прямому ефірі зарізала іншу людину й не сіла у в’язницю. Може, я зараз п***у, мені так про нього сказали. Це голова, здається, “Правого сектора”. – заявив Моргенштерн.

Потім він уточнив, що має на увазі одеського активіста Сергія Стерненка.

“Ця людина викладає до себе на сторінку мою світлину і каже: “Наступного разу, коли він приїде, зустрічайте його”. Тому, мені страшно”, – заявив репер.

Валєєв також пригадав інцидент в Одесі, коли назвав день жалоби за загиблими “йо**ною показухою”. Він заявив, що тоді “приїхали нацики, підпалили покришки, розмалювали стіни клубу й змусили організатора концерту перепросити”.

Водночас Стерненко у коментарі #Буквам повідомив, що звик до ненависті з боку росіян.

“Я не здивований заявами Моргенштерна, оскільки він росіянин, який каже, що йому подобається Путін. Я не дивуюся ненависті з боку росіян. Звик до цього. А щодо того, що Моргенштерн мене боїться – нехай боїться, це навіть добре”, – заявив Стерненко.

Водночас активіст заявив, що Гордон під час інтерв’ю свідомо маніпулював інформацією щодо справи проти Стерненка, хоча знає усі деталі.

“Гордон прекрасно знає усі деталі справи. Зокрема й те, що це була необхідна самооборона. Він навіть запрошував мене на інтерв’ю. А під час розмови з Моргенштерном повторював тези російської пропаганди. Гордон свідомо маніпулював суспільною думкою, щоб створити мені негативний імідж. Я рекомендував би Гордону, якщо він й надалі хоче називати себе журналістом, бути більш об’єктивним”, – додав Стерненко.

У своєму Facebook Стерненко відреагував на заяви репера мемом.

Згодом на Youtube-каналі Стерненка з’явилося відео, у якому він прокоментував інтерв’ю Гордона та Моргенштерна. Зокрема, активіст не радить дивитися понад 2 години цієї розмови, але зупинився на найцікавіших моментах.

Зокрема, Стерненко підтвердив, що Моргенштерна в Україні зустрінуть, якщо він захоче приїхати.

“Підтверджую та можу повторити. Якщо він захоче приїхати в Україну – наш обов’язок його зустріти. Дуже гостинно… Коли громадянам країни-окупанта страшно їхати в Україну, я вважаю, це просто чудово”, – зазначив Стерненко.

Нагадаємо, що у квітні цього року Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП) за поданням Служби безпеки України внесло російського репера та музиканта Алішера Валєєва (Моргенштерна) до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

У Службі безпеки України заявили, що після внесення до списку осіб, які загрожують національній безпеці, Валєєв не зможе провадити гастрольну діяльність на території України.

Згодом Моргенштерн заявив про скасування українського туру.

Пізніше стало відомо, що до Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов від Моргенштерна щодо внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національний безпеці.

2 липня повідомлялось, що ОАСК ухвалив рішення щодо розгляду позову репера до СБУ.

Попередній візит репера до України скінчився скандалом. Його концерт відбувся в Одесі 8 грудня 2019 року: того дня в Україні було оголошено загальнонаціональну жалобу за загиблими внаслідок пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Всупереч цьому концерт не скасували. А сам Моргенштерн назвав день жалоби за загиблими “йо**ною показухою”.

“Я вважаю, що день жалоби – це просто показуха, просто йо**на показуха. Влаштуймо замість дня жалоби – бл*дь, крики – сх*я пожежних перевірок немає в місті?” – оголосив він тоді зі сцени.

Через скандал з’явилися заклики заборонити реперу в’їзд до України. На сайті президента України навіть з’явилася петиція про заборону Моргенштерну давати концерти на території нашої країни, проте вона не набрала необхідної кількості підписів.

ДОВІДКА. Моргенштерн (справжнє ім’я – Алішер Валєєв) – російський реп-виконавець і музикант. Йому 23 роки. Спершу став відомий як YouTube-блогер (завдяки пародійним відеороликам у рамках власного проєкту “#ІзіРеп”). У лютому 2018 року репер випустив дебютний мініальбом Hate Me. Моргенштерн має епатажний вигляд: наприклад, татуювання “666” на обличчі.