Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки.
Зокрема вони вирішили таємно написати колективні листи президенту Росії Володимиру Путіну та міністру оборони Російської Федерації Сергію Шойгу, в яких розкрили всі фінансові махінації командування.
На тлі санкцій у російської армії виникли проблеми з належним обслуговуванням та ремонтом навігаційного обладнання та дизельного устаткування бойових кораблів. Для того, щоб забезпечити мінімальну функціональність інженери використали складові побутової техніки китайського виробництва.
Водночас командування каспійської флотилії намагається приховати факти небоєздатності корабелів, а винних у витоці цієї інформації погрожують звинуватити в державній зраді та засудити до 15 років ув’язнення.
Також воєнна розвідка України оприлюднила список воєнних злочинців – військовослужбовців 106 бригади надводних кораблів – та нагадала, що всіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності.
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- Варто зазначити, що нові супутникові фото з порту окупованого Севастополя підтверджують, що російські загарбники продовжують викрадати українське зерно.
- Раніше Росія проводила перегрупування чорноморського флоту. В акваторію моря вивели крейсер “Адмірал Макаров”.