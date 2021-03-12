Морквина, одностатевий секс та гомофобія: у київському видавництві розгорівся скандал через книгу для підлітків

Українське видавництво “Книголав” придбало авторське право на книгу шведського письменника Інті Чавес Переса “Повага. Хлопцям про кохання, секс і згоду”. Однак під час перекладу та редагування виникли розбіжності, які переросли у скандал.

#Букви розповідають, чому книга для підлітків спричинила публічні дискусії.

Морквина та ЛГБТ-символіка

Шведський письменник доволі детально розповів у своїй книзі про те, що необхідно знати хлопчику підліткового віку про сексуальні відносини. Зокрема, розповідається й про гомосексуальний секс у чоловіків.

Переклад книги доручили Анні Топіліній та редакторці Юлії Ярмоленко. Однак вони так і не знайшли компромісу.

Пані Топіліна у своєму Facebook детально описала ситуацію. Жінка уточнила, що вона культурологиня, соціальна працівниця та майбутня сексологиня, адже зараз здобуває цю професію.

Коли їй запропонували перекласти цю книгу, жінка дуже зраділа.

“Я страшенно зраділа, що моя країна настільки розвинена, і що я зможу зробити вклад в добру справу, і негайно погодилася на переклад. Він був зданий вчасно, я отримала гонорар і більше нічого про неї не чула. А ось тут починається найцікавіше”, – написала перекладачка.

Вона дізналася, що її переклад редагує інший фахівець. Ба більше, видавництво вирішило вилучити з книги розділ про секс між хлопчиками. Тоді ж стало відомо, що автор начебто погодився на такий варіант.

У видавництві Топіліна дізналася, що вони хочуть лише прибрати неточності які “порушують закони України”. Однак представники “Книголаву” не уточнили, який саме закон порушує інформація про гомосексуальні стосунки. Тому вона впевнена, що це “прояви гомофобії” з боку видавництва.

Також перекладачка прикріпила скріншоти з Instagram-stories пані Ярмоленко про те, що вона хоче змінити у перекладі.

За словами перекладачки, у книзі є кілька моментів, на які постійно вказують у видавництві.

“У тексті є кілька сумнівних моментів, зокрема рекомендація використовувати для розробки ануса довгу морквину у презервативі, якщо немає можливості придбати та зберігати ділдо. Або носити символіку ЛГБТ, щоб показати, що ти гей і знайти партнера. Ці неточності – це буквально два речення на всю книжку”, – написала Топіліна.

Вона заявила, що вимагає видати книгу в її варіанті перекладу з думками справжніх ЛГБТ-фахівців.

Перекладачка сконтактувала з автором книги, який нічого не знає про видалення цілого розділу його праці.

“Цього не станеться”

Доволі швидко ситуацію прокоментував сам письменник Інті Чавес Перес. У своєму Twitter він зазначив, що не дозволить видаляти розділ про секс між хлопчиками.

“Отримую зараз багато повідомлень з однієї країни, де відомий інфлюенсер проводить кампанію за видалення інформації про ЛГБТ з моєї книги “Повага”. Як правовласник я можу заявити, що цього не станеться. Я обговорюю з місцевими активістами можливість відвідати країну” — написав він.

“Веселкова стрічка – це небезпечно”

Пізніше сексологиня Юлія Ярмоленко оприлюднила свою позицію щодо перекладу книги. За її словами, вона порадила змінити кілька епізодів, але ці поради начебто мали рекомендаційний характер.

“Які моменти я справді радила змінити? По-перше, про веселкову стрічку… Або прибрати, або зазначити, що це може бути небезпечно. Такий висновок я зробила, читаючи новини та пости навколо КиївПрайду. А також інструкції від організаторів (про ризик демонстрації ЛГБТ-символіки за межами прайду). По-друге, та сама нещасна морква… Розробляти анус перед анальним сексом не потрібно! Це неправильна рекомендація. Для розслаблення сфінктеру достатньо пальців” — уточнює редакторка.

Ярмоленко додала, що їй довелося заблокувати Топіліну, адже вона залишала агресивні та образливі коментарі.

“Я не радила видаляти шматки тексту. Я взагалі ненавиджу щось коректувати. Чому ж тоді погодилася? Бо хотіла, щоб книжка в Україні вийшла. Бо автор і правовласники дали на це згоду” — резюмує вона.

“Триває робота”

Видавництво “Книголав” запевнило, що правовласники книги дали згоду на зміни у тексті перекладу.

“Зауважимо, що видавництво ще не видалило жодного фрагмента з тексту, над ним досі триває робота. Ми не приховуємо нічого ні від перекладачки, ні від автора, бо не отримали всіх коментарів фахівців, до яких звернулись, і не сформували конкретної пропозиції. Хочемо зазначити, що видавництво не змінює текст без дозволу перекладачів чи авторів. Це дуже важливо розуміти!” — йдеться у заяві.

Видавництво запевнило, що поінформувало грантодавця про ситуацію. За даними Топіліної, йдеться про House of Europe, програму, що фінансується Європейським Союзом.

“Стереотипи не можна ламати”

Окремо ситуацію вирішила прокоментувати співзасновниця видавництва “Книголав” Світлана Павелецька. На своїй сторінці у Facebook вона заявила, що підтримує позицію Юлії Ярмоленко, адже, на її думку, видавати книгу “Повага…” в оригінальному викладі в Україні може бути небезпечно.

“Книга видавалася у Швеції, де інший рівень розвитку суспільства, інші стереотипи. Я знаю, що зі стереотипами потрібно працювати, але їх не можна ламати. Коли ламаєш – страждають ті, хто не повинен”, – написала Павелецька.

Жінка також акцентувала на сумнівних моментах книги. Тож вважає оригінальний виклад небезпечним в українських реаліях.

“Наприклад, в книзі написано, що якщо хочеш перевірити свою орієнтацію, одягни ЛГБТ-символіку і пройдися по місту. Я як видавець не хочу нести відповідальність за 14-15 річного хлопчика, який так вийде на Троєщині, Відрадному, або в індустріальному районі Кривого Рогу, і замість сексуальності перевірить міцність черепа. Я не хочу ламати стереотипи його кістками” — зазначає вона.

Співвласниця видавництва пообіцяла видати книгу за згодою автора і правовласника. Вартість друку — 500 тисяч гривень.