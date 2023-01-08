У неділю, 8 січня, в Україні будуть помірні морози. Опадів не передбачається, на заході можлива ожеледиця.

Про це інформує Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні буде без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Синоптики попереджають: на дорогах західних областей місцями можлива ожеледиця.

Температура вдень коливатиметься від 3 до 8° морозу. На заході країни, а також у Житомирській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській областях та в Криму вдень буде від -1° до +4° градусів.

У Київській області буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень коливатиметься від -3 до -8 градусів, у Києві буде від -4 до -6° морозу.