Про це інформує Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні буде без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Синоптики попереджають: на дорогах західних областей місцями можлива ожеледиця.
Температура вдень коливатиметься від 3 до 8° морозу. На заході країни, а також у Житомирській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській областях та в Криму вдень буде від -1° до +4° градусів.
У Київській області буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень коливатиметься від -3 до -8 градусів, у Києві буде від -4 до -6° морозу.