Сьогодні, 5 грудня, за прогнозами синоптиків в Україні триматиметься морозна та суха погода.

Про це інформує Укргідрометцентр і синоптикиня Наталка Діденко.

Оскільки в Україні все ще панує антициклон, сьогодні буде без опадів, лише у Карпатському регіоні ближче до вечора місцями невеликий дощ та мокрий сніг. В північних областях та в Карпатах на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

У понеділок вдень максимальна температура повітря становитиме -2..-5 градусів.

На заході та півдні буде тепліше, щонайвище — -1..+3 градуси.

У Києві 5-го грудня очікується суха холодна вітряна погода, вдень буде він -2 до -4 градуси морозу, місцями ожеледиця.

4 грудня, в Україні у більшості областей трималася суха та холодна погода у західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця