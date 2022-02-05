Мороз і сніг: якою буде погода 5 лютого

Сьогодні в Україні буде морозна погода, у західних областях можливий мокрий сніг. У Києві вдень буде від 0 до +2, уночі -6…-8 градусів морозу. Можливий сніг та сніг із дощем.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, у північних регіонах нічна температура опуститься до -12°C, а денна коливатиметься від -4°C до -2°C. Також впродовж дня очікується мокрий сніг.

Також морозно буде і на сході – там нічна температура знизиться до -11°C, а вдень до -4°C. Синоптики також прогнозують сніг.

У деяких західних областях: Закарпатській, Чернівецькій та Івано-Франківській впродовж доби йтиме мокрий сніг, денна температура коливатиметься від -1°C до +3°C.

У Вінницькій області 5 лютого і вночі, і вдень без суттєвих опадів. Нічна температура опуститься до -5°C, а денна коливатиметься від -1°C до +1°C. В інших центральних регіонах – до -3°C вдень.

На півдні країни та у Криму вдень до +2°C, без суттєвих опадів.