Сьогодні, у вівторок, 21 грудня, синоптики прогнозують похолодання в усіх регіонах України, місцями у нічний час доби температура повітря опускатиметься до -13 градусів, скрізь невеликий сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У північних областях буде найхолодніше: вночі та вранці -8…-13, вдень -5…-13. На півдні країни вночі -3…-6, вдень потепліє: від -3 до +1.

Від -5 до -10 градусів буде вночі у західних регіонах, вдень – максимум -7. На сході вночі та вранці -6…-11, вдень стовпчики термометрів трохи піднімуться – від -2 до -8.

У центрі країни вночі -7….-11, вдень -4…-8.

У Києві 21 грудня сніг, уночі та вранці -9…-11, вдень – від -6 до -8.

Нагадаємо, 20 грудня у більшості регіонів України випав невеликий сніг, на південному сході невеликий сніг з дощем, у південних областях без істотних опадів, в Карпатах сніжило. На дорогах ожеледиця.