Сьогодні, 1 лютого, в Україні буде морозною, проте без опадів. На більшій території України у перший день лютого буде хмарно.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Лише в західних регіонах країни випаде невеликий сніг (у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях). В Одеській області вдень синоптики прогнозують дощ.

На заході України вночі буде від -2 до -6 морозу, а вдень від -2 морозу до +2 тепла.

У центральних регіонах вночі стовпчики термометрів опустяться до показників від -3 до -6 морозу, а вдень піднімуться до 0 – +3 тепла.

На сході України температура повітря вночі також знизиться й становитиме від -3 до -5 градусів морозу, а вдень – від -2 морозу до +3 тепла.

Вітер буде помірний, західний та південно-західний, 7-12 м/с.

До України з півночі прямує холодне арктичне повітря (через циклон NADIA). А тому в найближчу ніч очікується зниження температури повітря в північних областях України: стовпчики термометрів опустяться до позначок від -4 до -6 градусів морозу. Вдень на півночі країни потеплішає: від -2 морозу до +1 тепла.

Мороз очікується вночі і в південних регіонах України: до -5 градусів. Вдень же буде тепліше: до +6, а в тимчасово окупованому Криму – до +8 градусів тепла.

1 лютого на більшій частині території України на дорогах буде ожеледиця (це I рівень небезпечності, жовтий). А тому водіям потрібно бути обережними.