Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Лише в західних регіонах країни випаде невеликий сніг (у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях). В Одеській області вдень синоптики прогнозують дощ.
На заході України вночі буде від -2 до -6 морозу, а вдень від -2 морозу до +2 тепла.
У центральних регіонах вночі стовпчики термометрів опустяться до показників від -3 до -6 морозу, а вдень піднімуться до 0 – +3 тепла.
На сході України температура повітря вночі також знизиться й становитиме від -3 до -5 градусів морозу, а вдень – від -2 морозу до +3 тепла.
Вітер буде помірний, західний та південно-західний, 7-12 м/с.
До України з півночі прямує холодне арктичне повітря (через циклон NADIA). А тому в найближчу ніч очікується зниження температури повітря в північних областях України: стовпчики термометрів опустяться до позначок від -4 до -6 градусів морозу. Вдень на півночі країни потеплішає: від -2 морозу до +1 тепла.
Мороз очікується вночі і в південних регіонах України: до -5 градусів. Вдень же буде тепліше: до +6, а в тимчасово окупованому Криму – до +8 градусів тепла.
1 лютого на більшій частині території України на дорогах буде ожеледиця (це I рівень небезпечності, жовтий). А тому водіям потрібно бути обережними.
- Всесвітня метеорологічна організація (МВО) зафіксувала новий температурний рекорд для Арктики – +38 °C у російському місті Верхоянську (Сибір) 20 червня 2020 року.
- Нагадаємо, що керівники провідних західних нафтових компаній мають свідчити перед Конгресом США на тлі звинувачень у тому, що вони ввели громадськість в оману щодо зміни клімату.