У неділю, сьомого березня, в Україні очікується посилення вітру. Пориви можуть досягати штормових значень - до 20 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Опадів на більшій частині території не передбачається: мокрий сніг з дощем очікується тільки в північних областях.

У центральних областях температура повітря вночі -5 – -8 °С, вдень +2-5 °С.

На заході країни: вночі -4 – -7 °С, вдень +2-5 °С.

У північних областях: вночі -5 – -8 °С, вдень +2-5 °С.

На сході країни: вночі -5 – -8 °С, вдень +1-4 °С.

У південних областях: вночі -4 – -7 °С, вдень +5-8 °С.

Крім південної частини, в Україні пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с.

У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура повітря вночі -4 – -1 °С, вдень 0 – +3 °С.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.