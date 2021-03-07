Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Опадів на більшій частині території не передбачається: мокрий сніг з дощем очікується тільки в північних областях.
У центральних областях температура повітря вночі -5 – -8 °С, вдень +2-5 °С.
На заході країни: вночі -4 – -7 °С, вдень +2-5 °С.
У північних областях: вночі -5 – -8 °С, вдень +2-5 °С.
На сході країни: вночі -5 – -8 °С, вдень +1-4 °С.
У південних областях: вночі -4 – -7 °С, вдень +5-8 °С.
Крім південної частини, в Україні пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с.
У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура повітря вночі -4 – -1 °С, вдень 0 – +3 °С.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
- Напередодні в Україні було сонячно, лише у східних областях очікувався дощ та мокрий сніг.