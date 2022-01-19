Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На заході синоптики прогнозують від +2ºС до -1ºС вдень, а вночі температура опуститься до -8ºС. Найхолодніше у нічну пору доби буде у Закарпатській області.
У Києві 19 січня удень буде 0…-2, уночі до -8. Сонячно світлої пори доби і без опадів уночі.
На півночі стовпчик термометра опуститься до -7ºС вдень у деяких областях, а вночі до -12ºС.
Частково плюсова температура очікується на півдні України із середнім показником від +2ºС до -2ºС вдень, а вночі до -7ºС. У центральній частині України теж буде сонячно: вдень від +2ºС до -1ºС та вночі від -6ºС до -10ºС.
На сході теж буде без опадів. Вдень стовпчик термометра коливатиметься від 0ºС до -7ºС, а вночі опуститься до -10ºС.
- Цієї зими у столиці України зафіксували температурний рекорд. 3 січня в Києві вперше за 142 роки з початку ведення спостережень середньодобова температура повітря становила +4,3°С.