Морська піхота Великої Британії задіяна у «таємних операціях високого ризику» в Україні – The Times

Королівська морська піхота брала участь у таємних операціях в Україні, вперше зізнався старший генерал-лейтенант Роберт Магован.

Про це повідомляє The Times.

Британський генерал зазначив, що командос підтримували “стримані операції” в “надзвичайно чутливому середовищі”. За його словами, їхні місії несли “високий рівень політичного та військового ризику”.

Магован — колишній генерал-комендант Королівської морської піхоти, який приєднався до елітного підрозділу Королівського флоту в 1989 році.

У січні солдатів підрозділу 45 Commando було в терміновому порядку перекинуто з Північної Норвегії для евакуації посольства Великої Британії в Києві, – зазначив він.

У виданні зазначили, що у квітні британські військові повернулися до Києва, аби забезпечити охорону британського диппредставництва, котре відновлювало свою роботу.

Під час обох фаз морпіхи підтримували інші таємні операції у вкрай чутливому середовищі й із високим рівнем політичного та військового ризику, – зазначив Магован, не уточнюючи, про що саме йдеться.

Як зауважує видання, Магован став першим високопоставленим офіцером, який визнав участь британських сил у спецопераціях в Україні.

Речник Королівських військово-морських сил Британії в коментарі The Times зазначив, що морські піхотинців було розгорнуто в Україні “для підтримки дипломатичної присутності Великої Британії в країні” та вони “не виконували жодних бойових функцій”.

Підрозділ 45 Commando Королівської морської піхоти дислокуються на військовій базі, розташованій у Шотландії, на узбережжі Північного моря, вважаються фахівцями з військових конфліктів в екстремально холодних умовах.