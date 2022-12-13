Морська піхота Великої Британії задіяна у «таємних операціях високого ризику» в Україні – The Times

Про це повідомляє The Times.
Британський генерал зазначив, що командос підтримували “стримані операції” в “надзвичайно чутливому середовищі”. За його словами, їхні місії несли “високий рівень політичного та військового ризику”.
Магован — колишній генерал-комендант Королівської морської піхоти, який приєднався до елітного підрозділу Королівського флоту в 1989 році.
У січні солдатів підрозділу 45 Commando було в терміновому порядку перекинуто з Північної Норвегії для евакуації посольства Великої Британії в Києві, – зазначив він.
У виданні зазначили, що у квітні британські військові повернулися до Києва, аби забезпечити охорону британського диппредставництва, котре відновлювало свою роботу.
Під час обох фаз морпіхи підтримували інші таємні операції у вкрай чутливому середовищі й із високим рівнем політичного та військового ризику, – зазначив Магован, не уточнюючи, про що саме йдеться.
Як зауважує видання, Магован став першим високопоставленим офіцером, який визнав участь британських сил у спецопераціях в Україні.
Речник Королівських військово-морських сил Британії в коментарі The Times зазначив, що морські піхотинців було розгорнуто в Україні “для підтримки дипломатичної присутності Великої Британії в країні” та вони “не виконували жодних бойових функцій”.
Підрозділ 45 Commando Королівської морської піхоти дислокуються на військовій базі, розташованій у Шотландії, на узбережжі Північного моря, вважаються фахівцями з військових конфліктів в екстремально холодних умовах.
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