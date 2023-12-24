Про це повідомляє ISW.

22 грудня у своєму телеграм-каналі 810-та окрема бригада морської піхоти опублікувала великий пост, у якому розповіла про “радикальну зміну тактики”, яку бригада застосовує проти українських військ у Кринках, що на східному березі Херсонської області.

У дописі йдеться, що підрозділи 810-ї окремої морської піхотної бригади здійснили ротацію в районі Кринок і застосовують нову тактику “скидання гранат К-51 з безпілотників” на українські позиції, щоб вибити українські сили з їхніх позицій і піддати їх обстрілу з різної зброї.

“Аерозольні гранати K-51 наповнюються подразнюючим газом CS (2-хлорбензальмалононітрил), різновидом сльозогінного газу, який використовується для боротьби з масовими заворушеннями (також відомий як агент контролю заворушень (RCA)”

– йдеться у повідомленні ISW.