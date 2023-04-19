Про це інформує пресслужба поліції Київської області.
Зазначено, що 29-річна мешканка Броварського району Київщини спільно з цивільним чоловіком протягом тривалого часу знущались, морили голодом, ґвалтували малолітніх дітей.
Наголошено, що слідством встановлено 36 епізодів насильства, що мати вчиняла над трьома власними дітьми, з них 18 – особливо тяжких.
Також діти систематично піддавались тортурам з боку матері та її співмешканця. Жінка ставила дітей на коліна, принижувала, залякувала та погрожувала вбивством.
У пресслужбі додали, що діти з літа 2022 року перебувають під опікою в іншій родині. Нині життю і здоров’ю хлопчиків віком 11 і 5 років та 3-річній дівчинці нічого не загрожує. За даним фактом слідчі скерували до суду обвинувальний акт.
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