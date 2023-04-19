Поліція Київщини скерувала до суду обвинувальний акт щодо матері та її співмешканця, які протягом тивалого часу знущалися над трьома дітьми.

Про це інформує пресслужба поліції Київської області.

Зазначено, що 29-річна мешканка Броварського району Київщини спільно з цивільним чоловіком протягом тривалого часу знущались, морили голодом, ґвалтували малолітніх дітей.

Наголошено, що слідством встановлено 36 епізодів насильства, що мати вчиняла над трьома власними дітьми, з них 18 – особливо тяжких.

Також діти систематично піддавались тортурам з боку матері та її співмешканця. Жінка ставила дітей на коліна, принижувала, залякувала та погрожувала вбивством.

У пресслужбі додали, що діти з літа 2022 року перебувають під опікою в іншій родині. Нині життю і здоров’ю хлопчиків віком 11 і 5 років та 3-річній дівчинці нічого не загрожує. За даним фактом слідчі скерували до суду обвинувальний акт.

Нагадаємо, що на Закарпатті троє підлітків, які скоїли групове сексуальне насильство, уникли відбуття покарання – суддя присудила хлопцям по 5 років позбавлення волі, але звільнила їх від ув’язнення, призначивши іспитовий строк тривалістю два роки. Українське суспільство обурило таке рішення.