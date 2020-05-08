Екс-голова Закарпатської області Геннадій Москаль надав генеральному прокурору ніби докази роботи народного депаутата від фракції "Слуги народу" Андрія Геруса на російські та білоруські спецслужби.

Про це повідомляється на офіційному сайті Геннадія Москаля.

За словами Москаля, в діях Геруса присутні ознаки державної зради.

В опублікованому зверненні наголошується, що єдиний диспетчерський центр підтримки частоти в енергосистемах Росії, Білорусі, Молдови та України знаходиться в Росії.

Оскільки Україна і Молдова проявляють бажання від’єднатися від російського центру, тому Росія всіляко намагається перешкоджати енергетичній євроінтеграції України.

Таким чином Росія намагається всіляко сприяти краху енергетичної системи України, а також створенню дефіциту енергії.

“За моєю інформацією, як колишнього заступника керівника Служби безпеки України, Герус Андрій Миколайович є тим самим агентом впливу спецслужб російської федерації”, – йдеться в заяві Москаля.