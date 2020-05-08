Про це повідомляється на офіційному сайті Геннадія Москаля.
За словами Москаля, в діях Геруса присутні ознаки державної зради.
В опублікованому зверненні наголошується, що єдиний диспетчерський центр підтримки частоти в енергосистемах Росії, Білорусі, Молдови та України знаходиться в Росії.
Оскільки Україна і Молдова проявляють бажання від’єднатися від російського центру, тому Росія всіляко намагається перешкоджати енергетичній євроінтеграції України.
Таким чином Росія намагається всіляко сприяти краху енергетичної системи України, а також створенню дефіциту енергії.
“За моєю інформацією, як колишнього заступника керівника Служби безпеки України, Герус Андрій Миколайович є тим самим агентом впливу спецслужб російської федерації”, – йдеться в заяві Москаля.
- Раніше повідомлялося, що 1 жовтня 2019 року Україна відновила комерційний імпорт електроенергії з Росії. Першу закупівлю електроенергії з РФ здійснило ТОВ “Юнайтед Енерджі”. Ця компанія в 2019 році уклала кілька контрактів на поставку газу АТ “Дніпроазот”, яка входить в групу “Приват” Ігоря Коломойського.
- За словами нардепа від фракції “Європейська солідарність” Іванни Климпуш-Цинцадзе, нардеп від “Слуги народу” і глава енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус пролобіював поправки до законопроєкту про ядерну безпеку, які дали змогу компанії українського олігарха Ігоря Коломойського здійснити закупівлю дешевої електроенергії з Росії.