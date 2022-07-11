Московська прокуратура просить суд ліквідувати міжрегіональну громадську організацію "Профспілка журналістів та працівників ЗМІ". Організацію звинуватили у дискредитації збройних сил. Суд зупинив її роботу до розгляду вимоги по суті.

Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.

В ухвалі про зупинення роботи профспілки йдеться, що це зроблено у зв’язку з порушенням адміністративної справи про дії, спрямовані на дискредитацію збройних сил РФ. Приводом стало “розміщення на сайті організації публікації, що містить недостовірні відомості про перебіг спеціальної військової операції з захисту “ДНР” та “ЛНР”.

У тексті йдеться, що профспілка розміщує в інтернеті “інформацію протиправного характеру”, а її діяльність “тягне за собою порушення прав та свобод людини та громадянина, заподіяння шкоди громадському порядку та громадській безпеці, суспільству та державі”.

Представник профспілки підтвердив, що у травні московська прокуратура повідомила їх про перевірку діяльності та зажадала надати дані про організацію, її статут, рішення та протоколи з’їздів та засідань, відомості про джерела фінансування та фінансово-господарську діяльність, а також про заходи, які проводила організація. Водночас профспілку не проінформували ні про позов, ні про порушення адміністративної справи, розповів адвокат Максим Крупський.

Довідка. “Профспілка журналістів та працівників ЗМІ” створена в березні 2016 року — вона виникла як реакція на напад на автобус з журналістами та правозахисниками на кордоні Чечні та Інгушетії 9 березня 2016 року. Організація налічує понад 600 журналістів із 40 регіонів РФ. Профспілка також входить до Міжнародної (IFJ) та Європейської (EFJ) федерації журналістів.