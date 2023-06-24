Після початку заколоту ПВК "Вагнер" та руху в бік столиці Росії, в низці регіонів РФ оголошено режим контртерористичної операції (КТО).

Джерело: Генштаб ЗСУ

Зараз Москва практично перебуває під ізоляцією силами поліцейських та військових підрозділів. Велика кількість автобусів без номерів та розпізнавальних знаків, з озброєними пасажирами всередині, пересуваються по місту.

Рух міжрегіонального пасажирського транспорту припинено. Вантажні та поштові перевезення призупинено. Проводиться масова перевірка автотранспорту, зокрема великих закритих фургонів.

Федеральна автомобільна траса М4 (Москва – Вороніж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новоросійськ) практично перестала функціонувати для цивільного та службового транспорту. Всі смуги звільнені для руху військової та вантажної техніки. На всіх з’їздах з траси розміщені озброєні блокпости.