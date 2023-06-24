Джерело: Генштаб ЗСУ
Зараз Москва практично перебуває під ізоляцією силами поліцейських та військових підрозділів. Велика кількість автобусів без номерів та розпізнавальних знаків, з озброєними пасажирами всередині, пересуваються по місту.
Рух міжрегіонального пасажирського транспорту припинено. Вантажні та поштові перевезення призупинено. Проводиться масова перевірка автотранспорту, зокрема великих закритих фургонів.
Федеральна автомобільна траса М4 (Москва – Вороніж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новоросійськ) практично перестала функціонувати для цивільного та службового транспорту. Всі смуги звільнені для руху військової та вантажної техніки. На всіх з’їздах з траси розміщені озброєні блокпости.
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