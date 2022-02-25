Москва готова скерувати своїх представників до білоруської столиці Мінська для перемовин з Києвом. Про це сповістив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Про це інформує американський телеканал CNN.

“Після пропозиції Зеленського обговорити нейтральний статус України Путін може скерувати представників Міністерства оборони, МЗС та своєї адміністрації на переговори з українською делегацією”, – заявив Пєсков.

Зауважується, що платформою для розмови було обрано Мінськ.

Водночас у Кремлі підтвердили, що вважають Володимира Зеленського президентом України.

Натомість глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що на Росії “не бачать можливості визнавати демократичним уряд, який пригнічує та застосовує методи геноциду до свого власного народу”.