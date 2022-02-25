Про це інформує американський телеканал CNN.
“Після пропозиції Зеленського обговорити нейтральний статус України Путін може скерувати представників Міністерства оборони, МЗС та своєї адміністрації на переговори з українською делегацією”, – заявив Пєсков.
Зауважується, що платформою для розмови було обрано Мінськ.
Водночас у Кремлі підтвердили, що вважають Володимира Зеленського президентом України.
Натомість глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що на Росії “не бачать можливості визнавати демократичним уряд, який пригнічує та застосовує методи геноциду до свого власного народу”.
- Нагадаємо, на тлі санкції, які вжили щодо Росії після оголошення нею війни в Україні, громадяни РФ не зможуть розраховуватися банківськими картками, які потрапили під санкції банків у країнах-союзницях України.
- Раніше стало відомо, що Європейський Союз оголосив про нові санкції проти Росії вранці 25 лютого. Вони будуть спрямовані на фінансовий, енергетичний та транспортний сектори країни, візову політику, а також включати експортний контроль та заборони експортного фінансування.
- Разом з цим президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден 24 лютого оприлюднив нові жорсткі санкції проти Росії, спрямовані на покарання країни за її повномасштабне вторгнення в Україну.
- Також стало відомо, що 25 лютого у Херсонській області під Олешками Збройні Сили України розбили групу російських окупаційних військ. Однак російські окупанти продовжують наступальну операцію проти України на обраних напрямках із застосуванням високоточної зброї дальньої дії та оперативно-тактичної авіації.