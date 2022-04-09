Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Коментуючи претензії Росії, турецький чиновник на брифінгу для журналістів 8 квітня повідомив, що Анкара попередила Москву про те, що Україна закупила у приватної турецької компанією безпілотники Baykar Technologies.
Водночас додав він, закупівля була здійснена до початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.
За даними видання, українські чиновники називають дрони Bayraktar TB2 чи не найефективнішою зброєю в арсеналі ЗСУ.
- Нагадаємо, турецька військова компанія Bayrak Makina презентувала новий бойовий безпілотний літаючий апарат (БПЛА). Техніку з українським двигуном назвали Kızılelma (“червоне яблуко”).