Російські політологи у державних ЗМІ країни виступили за посилення втручання в політику інших націй "за будь-яку ціну", йдеться у нещодавно поширеному відеоролику.

Про це інформує Newsweek.

Відео вперше поширила у США в неділю Джулія Девіс, засновниця спостережної групи Russian Media Monitor, яка займається каталогізацією тривожних речей, трансльованих на державних інформаційних каналах країни.

У відео Генрі Сардарян, декан Московського державного інституту міжнародних відносин, звинуватив західні країни у використанні підтримки України як проміжного засобу для спроби повалити уряд Володимира Путіна.

За словами Сардаряна, поставки зброї Україні сприяють затягуванню конфлікту з метою максимального виснаження ресурсів Росії та здійснення внутрішньополітичного тиску на РФ.

“Цілком очевидно, кого вони використовують для цього, вони навіть не приховують це. Вони кажуть: “Ми не будемо використовувати танки чи щось інше, щоб повалити нинішню владу Росії”. Говорять: “Треба зробити це руками місцевих”. Під “місцевими жителями” вони мають на увазі людей, яких вони підтримують – фінансово чи іншим чином. Тому вони мають тут внутрішній ресурс”, – коментує декан.

Продовжуючи промову, Сардарян висунув пропозицію Росії втручатися у вибори проти іноземних держав, які запропонували допомогу Україні у відповідь на їхні дії. Зокрема, він згадав про 12 національних виборів, які мають відбутися в європейських країнах протягом наступного року.

Україна має намір отримати значну кількість військової допомоги у вигляді різноманітної легкої бронетехніки від США, Франції та Німеччини, що може відкрити нові стратегічні можливості для її боротьби з російським вторгненням. Дмитро Пєсков, головний речник Кремля, засудив ці нові поставки та повторив заяви Сардаряна, коли той сказав, що вони лише “продовжать страждання українського народу”.