Російська Федерація хоче доставити в Київ вантаж із гуманітарною допомогою – для Києво-Печерської Лаври, в якій стався спалах коронавірусу COVID-19.

Цю інформацію агентству “ВВС News Україна” підтвердила уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денісова.

Так, напередодні в росЗМІ з’явилася інформація, що російський омбудсмен Тетяна Москалькова закликає свою українську колегу допомогти з доставкою в Києво-Печерську Лавру гуманітарного вантажу від “російських віруючих”. Зазначалося, що Міністерство соціальної політики України “не відповідає” на звернення Москви.

Москалькова наполягає, що дана “місія” має “виключно гуманітарний характер”, інформує російське агентство “ТАСС”. Стверджується, що зібрано “більше двох тонн лікарських препаратів, дезинфікуючих засобів, масок, рукавичок та інших засобів”, необхідних в боротьбі з поширенням коронавірусу. Однак для їх доставки необхідний спеціальний дозвіл від Міністерства соціальної політики України.

“Я отримала звернення Тетяни Москалькової. Але це питання до Міністерства соціальної політики”, – розповіла “ВВС News Україна” Людмила Денісова.

Вона уточнила, що розповіла російській колезі, як має відбуватися цей процес.

“Ініціатор звернення, який хоче надіслати вантаж, має звернутись до Міністерства соціальної політики. Тільки там можуть вирішувати питання оформлення і ввезення вантажу як гуманітарної допомоги”, – наголосила український омбудсмен.

Денісова зазначила, що не вирішує таких питань, а тільки контролює дотримання прав.

Як відомо, Києво-Печерська лавра знаходиться на повному карантині після того, як там стався спалах коронавірусу. Хворих вже більше 100.

Минулого тижня прес-служба УПЦ МП заявляла, що бізнесмен і нардеп Вадим Новинський забезпечує церкву засобами для протидії коронавірусу. Зокрема, останнього разу він передав митрополиту Онуфрію захисні маски.

Згодом стало відомо, що у Новинського виявили коронавірус. А в ЗМІ з’явилася інформація, що у митрополита УПЦ МП Онуфрія діагностували коронавірус і госпіталізували під чужим ім’ям.

В Україні вже кілька монастирів УПЦ МП закриті на карантин. Зокрема, Києво-Печерська і Почаївська лаври. Раніше в УПЦ МП закликали не боятися коронавірусу і ходити до храмів.