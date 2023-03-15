Посол Росії в Сполучених Штатах Анатолій Антонов заявив, що РФ розглядає інцидент за участю одного з її винищувачів Су-27 і американського безпілотника MQ-9 над Чорним морем як провокацію.

Про це сповіщає Reuters.

Нагадаємо, що 14 березня російський літак зіштовхнувся з американським безпілотником над Чорним морем, здійснивши непрофесійне перехоплення. Приблизно о 07:03 один із російських літаків Су-27 зачепив гвинт MQ-9, унаслідок чого американським силам довелося збити MQ-9 у міжнародних водах. Кілька разів перед зіткненням два російські Су-27 скидали пальне та пролітали перед MQ-9 “у безрозсудній, екологічно небезпечній та непрофесійній манері”.

“Американський БпЛА навмисно і провокаційно рухався в бік російської території з вимкненими транспондерами. Ми розглядаємо цей інцидент як провокацію”, – наголосив Антонов.

Як зазначається, Пентагон заявив, що це перший подібний інцидент після вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. У Росії, своєю чергою, наголошують, що безпілотник розбився після “різкого маневрування”.

Також додамо, що в Кремлі поскаржилися, що відносини між Росією та США перебувають у “найнижчій точці” і знаходяться в “жалюгідному стані”. Таку думку висловив речник президента РФ Дмитро Пєсков після того, як американські військові заявили, що російський винищувач змусив безпілотник ВПС США впасти в Чорному морі.

Крім того, зауважимо, що координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі припустив, що Штати можуть ніколи не дістати збитий російським винищувачем Су-27 безпілотник MQ-9 Reaper.

Натомість у Росії заявили, що спробують знайти залишки безпілотника. Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що БПЛА став доказом нібито “безпосередньої участі США у воєнних діях в Україні”.