Москва і Тегеран реалізують плани з будівництва нового заводу в Росії, який потенційно міг би виготовляти щонайменше 6000 безпілотників іранської розробки для війни проти України, що є останньою ознакою поглиблення співпраці між двома країнами, заявили офіційні особи країни.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

За словами офіційних осіб, у межах формування військового альянсу високопоставлена ​​іранська делегація прилетіла до Росії на початку січня, щоб відвідати заплановане місце будівництва заводу та узгодити деталі, аби запустити проєкт. Посадовці заявили, що обидві країни прагнуть створити швидший безпілотник, який може створити нові виклики для української ППО.

Тегеран уже надав Москві сотні безпілотників, які РФ використовувала для ураження військових і цивільних об’єктів в Україні, заявили представники США. Адміністрація Байдена попередила, що Росія та Іран розвивають “повноцінне оборонне партнерство”. У Білому домі стверджують, що Москва навчала іранських пілотів керувати російськими винищувачами з наміром передати ці літаки Тегерану до кінця року.

У грудні минулого року Білий дім попередив, що Москва і Тегеран розглядають можливість будівництва спільної лінії з виробництва безпілотників у Росії.

Тепер, за словами представників США, переговори перетворилися на конкретні плани з візитом 5 січня до російського міста Єлабуга, приблизно в 600 милях на схід від Москви. Лідери двох країн планують побудувати новий завод, який зможе виробляти щонайменше 6000 БПЛА у найближчі роки.

Офіційні особи заявили, що іранську делегацію очолив бригадний генерал Абдолла Мехрабі, голова Корпусу вартових ісламської революції з дослідження аерокосмічних сил і Організації самозабезпечення Джихад, та Гассем Дамавандян, виконавчий директор іранської компанії Quds Aviation Industry, ключового оборонного виробника, що відіграє центральну роль у розробці та виробництві БПЛА у країні.

Російські та іранські офіційні особи не відповіли на запити про коментарі.

Поки що Іран надав Росії здебільшого так звані дрони-камікадзе, відомі як Shahed-136, які містять невелику кількість вибухівки.

Росія використовувала безпілотники для націлювання на енергомережу України, намагаючись перервати постачання електроенергії в країні протягом холодної зими та підірвати моральний дух. Згодом ППО України вдалося нейтралізувати загрозу. Shahed-136 — це повільний і гучний безпілотний літальний апарат із гвинтовими двигунами, завдяки чому його легко помітити та збити. Україна збила понад 540 безпілотників, відколи вони почали з’являтися в небі країни восени минулого року.

Зараз, за ​​словами офіційних осіб, Іран працює з Росією над розробкою моделі Shahed-136, яка, як очікується, включатиме новий двигун, що дозволить пришвидшити БПЛА. Новий завод вироблятиме вдосконалений безпілотник. Це може створити нові виклики для України та інших країн, які можуть стати мішенями.

Виробництво безпілотників є частиною угоди між Москвою та Тегераном на 1 мільярд доларів, повідомили офіційні особи. Раніше Москва надала Ірану зброю, захоплену на полі бою в Україні, яку вони намагаються переробити, заявили посадовці.

США попередили, що Іран погодився надати Москві балістичні ракети. Поки що офіційні особи США та союзників заявили, що немає жодних ознак того, що Тегеран відправив такі ракети до РФ.

Росія та Іран продовжують розвивати тісніші відносини на різних фронтах. Нещодавно дві країни з’єднали міжбанківські системи обміну повідомленнями, що відкриває шлях для всіх іранських банків до здійснення операцій з російськими кредиторами. Обидві країни зіштовхнулися із суворими міжнародними санкціями щодо своїх банківських галузей.

Зауважимо, під час візиту до США президент Ізраїлю Іцхак Герцог показав докази того, що РФ використовує іранські дрони в Україні. Він продемонстрував відповідні фотографії. Водночас реагуючи на заяви міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби щодо постачання зброї для РФ, речник МЗС Насер Канані акцентував на активному нейтралітеті Ісламської Республіки Іран щодо війни в Україні та заявив, що “емоційні заяви та голослівні звинувачення не допоможуть у розв’язанні питання”.