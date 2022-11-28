Москва в односторонньому порядку скасувала засідання комісії з Договору СНО між РФ та США

Адміністрація Байдена звинуватила РФ в тому, що вона відклала зустріч для обговорення угоди щодо ядерної зброї між двома країнами, які мали розпочатися в Єгипті. Речник Держдепу заявив, що це рішення було прийнято РФ "в односторонньому порядку".

Про це повідомляє CNN.

Так, Сполучені Штати та РФ мали намір скликати засідання Двосторонньої консультативної комісії Нового договору СНО у Каїрі для обговорення виконання Нового договору СНО 29 листопада.

“Російська сторона поінформувала Сполучені Штати, що РФ в односторонньому порядку перенесла зустріч і заявила, що запропонує нові дати”, – пояснив речник.

Він додав, що “відновлення інспекцій є пріоритетом для підтримки договору як інструменту стабільності”.

Міністерство закордонних справ РФ повідомило, що переговори були відкладені, водночас не назвало причину затримки.

“Раніше заплановане в Каїрі засідання Двосторонньої консультативної комісії з російсько-американського договору про СНО (29 листопада – 6 грудня) у зазначені дати не відбудеться. Захід перенесено на більш пізній термін”, – повідомили в відомстві.

Наразі дата перенесених переговорів залишається невідомою.

Новий Договір СНО обмежує кількість розгорнутої міжконтинентальної ядерної зброї, яку можуть мати як США, так і РФ. Згідно з договором, Вашингтон і Москва проводять інспекції озброєнь один одного. Але через COVID-19 перевірки були припинені з 2020 року.

Минулого місяця представники адміністрації Байдена вважали позитивною подією анонсовані переговори про Новий СНО, особливо тому, що вони мали відбутися після ядерного брязкання Москвою проти України.

У серпні Адміністрація президента США Джо Байдена заявила, що готова оперативно вести переговори щодо нової системи контролю над ядерним озброєнням та укласти новий договір, замість нинішнього про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3), дія якого завершується у 2026 році.

Пізніше в РФ заявили, що припиняють інспекції США свого ядерного арсеналу. Як заявили 8 серпня в МЗС РФ, країна “тимчасово виводить з-під інспекційної діяльності за Договором про СНО свої об’єкти, що підлягають інспекціям за цим Договором”.

Довідка. Договір СНО-3 укладено у 2010 році між США і РФ у Празі. Він передбачає заходи щодо скорочення стратегічних наступальних озброєнь між двома країнами до лютого 2026 року. Зокрема, документ містить вимоги щодо скорочення вдвічі кількості установок стратегічних ядерних ракет, а також введення певних правил взаємних перевірок процесу скорочення озброєнь.