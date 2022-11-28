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Москва в односторонньому порядку скасувала засідання комісії з Договору СНО між РФ та США

Адміністрація Байдена звинуватила РФ в тому, що вона відклала зустріч для обговорення угоди щодо ядерної зброї між двома країнами, які мали розпочатися в Єгипті. Речник Держдепу заявив, що це рішення було прийнято РФ "в односторонньому порядку".

Понеділок, 28 листопада 2022, 19:27
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Про це повідомляє CNN.

Так, Сполучені Штати та РФ мали намір скликати засідання Двосторонньої консультативної комісії Нового договору СНО у Каїрі для обговорення виконання Нового договору СНО 29 листопада.

“Російська сторона поінформувала Сполучені Штати, що РФ в односторонньому порядку перенесла зустріч і заявила, що запропонує нові дати”, – пояснив речник.

Він додав, що “відновлення інспекцій є пріоритетом для підтримки договору як інструменту стабільності”.

Міністерство закордонних справ РФ повідомило, що переговори були відкладені, водночас не назвало причину затримки.

“Раніше заплановане в Каїрі засідання Двосторонньої консультативної комісії з російсько-американського договору про СНО (29 листопада – 6 грудня) у зазначені дати не відбудеться. Захід перенесено на більш пізній термін”, – повідомили в відомстві.

Наразі дата перенесених переговорів залишається невідомою.

Новий Договір СНО обмежує кількість розгорнутої міжконтинентальної ядерної зброї, яку можуть мати як США, так і РФ. Згідно з договором, Вашингтон і Москва проводять інспекції озброєнь один одного. Але через COVID-19 перевірки були припинені з 2020 року.

Минулого місяця представники адміністрації Байдена вважали позитивною подією анонсовані переговори про Новий СНО, особливо тому, що вони мали відбутися після ядерного брязкання Москвою проти України.

У серпні Адміністрація президента США Джо Байдена заявила, що готова оперативно вести переговори щодо нової системи контролю над ядерним озброєнням та укласти новий договір, замість нинішнього про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3), дія якого завершується у 2026 році.

Пізніше в РФ заявили, що припиняють інспекції США свого ядерного арсеналу. Як заявили 8 серпня в МЗС РФ, країна “тимчасово виводить з-під інспекційної діяльності за Договором про СНО свої об’єкти, що підлягають інспекціям за цим Договором”.

Довідка. Договір СНО-3 укладено у 2010 році між США і РФ у Празі. Він передбачає заходи щодо скорочення стратегічних наступальних озброєнь між двома країнами до лютого 2026 року. Зокрема, документ містить вимоги щодо скорочення вдвічі кількості установок стратегічних ядерних ракет, а також введення певних правил взаємних перевірок процесу скорочення озброєнь.

Теги: Держдеп, договір про ядерну зброю, переговори щодо ядерної зброї, скорочення ядерного озброєння, СНО, США

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