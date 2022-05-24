У Кремлі прокоментували відставку радника місії Росії при ООН у Женеві Бориса Бондарєва, фактично назвавши його ворогом країни.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости із посиланням на речника президента РФ Дмитра Пєскова.

Нагадаємо, у понеділок, 23 травня, Радник місії Росії при ООН у Женеві Борис Бондарєв розкритикував президента РФ Володимира Путіна за військову агресію проти України та оголосив про відставку.

Пєсков, коментуючи новину, наголосив, що із відповідним листом у Кремлі не знайомі, а питання з цього приводу, на його думку, слід адресувати до Міністерства закордонних справ, оскільки Бондарєв був співробітником дипвідомства.

Також речник російського президента додав, що Бондарєв нині він проти російського керівництва, дії якого підтверджує більшість громадян, а значить — проти Росії.

“Ми в Кремлі незнайомі з цим листом. Якщо він був співробітником міністерства закордонних справ, це, мабуть, питання до МЗС. Тут, напевно, можна сказати тільки, що Бондарєв більше не з нами, скоріше він проти нас. Він засуджує дії російського керівництва, а дії російського керівництва підтримуються практично всім населенням нашої країни. Отже, цей пан виступив проти загальної консолідованої думки нашої країни”, — підкреслив Пєсков.