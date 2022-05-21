Про це повідомило пропагандистське російське видання Interfax.
У суботу, 21 травня, під час прес-конференції в окупованому Донецьку член переговорного процесу між РФ та України, голова Комітету Держдуми з міжнародних справ та очільник фракції ЛДПР Леонід Слуцький заявив, що Москва вивчить можливість обміну бійців, евакуйованих з “Азовсталі” на затриманого раніше СБУ Віктора Медведчука.
“Ми вивчимо питання можливості обміну Медведчука на азовців. Не ми — ЛДПР, а ті люди в Москві, які мають такі повноваження”, — зауважив Слуцький, відповідаючи на питання журналіста.
- Раніше в Росії заявили, що взяли під контроль маріупольський завод “Азовсталь”.
- Також Зеленський заявляв, що з “Азовсталі” вивезли майже всіх людей.
- Зокрема, російські ЗМІ опублікували відео з командиром морпіхів Сергієм Волинським, який вийшов із території заводу “Азовсталь”.