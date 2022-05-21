Член переговорного процесу між РФ та Україною заявив, що Москва може розглянути питання про можливість обміну Медведчука на захисників Маріуполя.

Про це повідомило пропагандистське російське видання Interfax.

У суботу, 21 травня, під час прес-конференції в окупованому Донецьку член переговорного процесу між РФ та України, голова Комітету Держдуми з міжнародних справ та очільник фракції ЛДПР Леонід Слуцький заявив, що Москва вивчить можливість обміну бійців, евакуйованих з “Азовсталі” на затриманого раніше СБУ Віктора Медведчука.

“Ми вивчимо питання можливості обміну Медведчука на азовців. Не ми — ЛДПР, а ті люди в Москві, які мають такі повноваження”, — зауважив Слуцький, відповідаючи на питання журналіста.