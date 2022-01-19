Про це йдеться у заяві дипмісії, оприлюдненій у ніч на середу, 19 січня, у Facebook.
“Вкотре наголошуємо: Росія ні на кого не збирається нападати. Практика переміщення військ на власній землі – наше суверенне право. Закликаємо припинити істерики і не нагнітати напруженість навколо проблеми Донбасу. А головне – не підштовхувати “гарячі голови” у Києві до нових провокацій”, – заявили у посольстві.
При цьому російські дипломати озвучили, що американська влада має зробити для деескалації ситуації навколо України.
“Якщо США насправді віддані дипломатичним зусиллям щодо врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту, їм варто відмовитися від планів щодо постачання нових партій озброєнь для ЗСУ”, – йдеться у повідомленні.
Також у російському МЗС “рекомендують” Вашингтону переконати українську сторону припинити “саботаж” Мінських домовленостей
- Нагадаємо, в Адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена планують реалізувати додаткові варіанти допомоги Україні, аби збільшити втрати Путіна у разі нападу на Україну. Обговорюють надання більшої кількості зброї та боєприпасів на тлі можливої ескалації військової агресії Росії.
- У листопаді 2021 року повідомлялось, що Сполучені Штати розглядають можливість надіслати додаткову зброю до України, оскільки зростають побоювання щодо потенційного російського вторгнення. Відзначалось, що системи протиповітряної оборони, такі як ракети Stinger, також розглядались.
- Раніше, лідер республіканців в американському Сенаті (верхній палаті Конгресу) Мітч Макконнелл заявив, що США не варто обмежуватися оборонними системами озброєння у військових постачаннях Україні, а надавати будь-яку зброю для захисту від можливого російського вторгнення.
- Також глава МЗС Литви заявив, що НАТО має негайно озброїти Україну.
- Окрім цього, Велика Британія вже розпочала процес постачання Україні нового пакету систем безпеки для підвищення оборонних можливостей.
- Раніше повідомлялось, що адміністрація президента США Джо Байдена підготувала новий пакет воєнної допомоги Україні. Він може охоплювати постачання переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger.