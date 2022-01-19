Посольство Росії в США звернулось до офіційного Вашингтона із закликом відмовитись від постачання зброї ЗСУ, аби не підштовхувати Київ "до нових провокацій".

Про це йдеться у заяві дипмісії, оприлюдненій у ніч на середу, 19 січня, у Facebook.

“Вкотре наголошуємо: Росія ні на кого не збирається нападати. Практика переміщення військ на власній землі – наше суверенне право. Закликаємо припинити істерики і не нагнітати напруженість навколо проблеми Донбасу. А головне – не підштовхувати “гарячі голови” у Києві до нових провокацій”, – заявили у посольстві.

При цьому російські дипломати озвучили, що американська влада має зробити для деескалації ситуації навколо України.

“Якщо США насправді віддані дипломатичним зусиллям щодо врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту, їм варто відмовитися від планів щодо постачання нових партій озброєнь для ЗСУ”, – йдеться у повідомленні.

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