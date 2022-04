Про це інформує пресслужба мін’юсту РФ.

Організації “були виключені після того, як було визнано, що вони порушують чинне законодавство Російської Федерації”, – йдеться у повідомленні міністерства.

“У заяві міністерства нечітко йдеться про російське законодавство, але немає сумнівів, що цей крок був у відповідь на наше повідомлення про війну в Україні”, – наголошує пресслужба Human Rights Watch.

BREAKING: Russia’s Justice Ministry has deregistered @hrw, after 30 years in #Russia.

The ministry's statement referred vaguely to Russian legislation, but there is little doubt the move was in response to our reporting on the war in #Ukraine. pic.twitter.com/2hMuheyYPJ

— Human Rights Watch (@hrw) April 8, 2022