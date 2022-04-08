Про це інформує пресслужба мін’юсту РФ.

Організації “були виключені після того, як було визнано, що вони порушують чинне законодавство Російської Федерації”, – йдеться у повідомленні міністерства.

“У заяві міністерства нечітко йдеться про російське законодавство, але немає сумнівів, що цей крок був у відповідь на наше повідомлення про війну в Україні”, – наголошує пресслужба Human Rights Watch.

“Російська влада закриває Amnesty International. Ми останні в довгому переліку організацій, які були покарані за захист прав людини та правду російській владі”, – наголосила генеральна секретарка Amnesty International Агнес Калламар.

Вона наголосила, що у країні, де десятки активістів та дисидентів були ув’язнені, вбиті чи заслані, де незалежні ЗМІ були заплямовані, заблоковані чи примушені до самоцензури, і де організації громадянського суспільства оголошені поза законом чи ліквідовані, якщо Кремль змушує вас мовчати, отже, ви робите щось дійсно правильне.

Агнес Калламар наголошує, що попри закриття офісу в Москві, організація продовжить свою роботу по розкриттю злочинів РФ.