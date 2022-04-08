Міністерство юстиції Російської Федерації оголосило, що скасувало реєстрацію 15 представництв міжнародних організацій та іноземних неурядових організацій, серед них – Amnesty International, Human Rights Watch і Фонду Карнегі за міжнародний мир.

Про це інформує пресслужба мін’юсту РФ.

Організації “були виключені після того, як було визнано, що вони порушують чинне законодавство Російської Федерації”, – йдеться у повідомленні міністерства.

“У заяві міністерства нечітко йдеться про російське законодавство, але немає сумнівів, що цей крок був у відповідь на наше повідомлення про війну в Україні”, – наголошує пресслужба Human Rights Watch.

BREAKING: Russia’s Justice Ministry has deregistered @hrw, after 30 years in #Russia. The ministry's statement referred vaguely to Russian legislation, but there is little doubt the move was in response to our reporting on the war in #Ukraine. pic.twitter.com/2hMuheyYPJ — Human Rights Watch (@hrw) April 8, 2022

“Російська влада закриває Amnesty International. Ми останні в довгому переліку організацій, які були покарані за захист прав людини та правду російській владі”, – наголосила генеральна секретарка Amnesty International Агнес Калламар.

Вона наголосила, що у країні, де десятки активістів та дисидентів були ув’язнені, вбиті чи заслані, де незалежні ЗМІ були заплямовані, заблоковані чи примушені до самоцензури, і де організації громадянського суспільства оголошені поза законом чи ліквідовані, якщо Кремль змушує вас мовчати, отже, ви робите щось дійсно правильне.

Агнес Калламар наголошує, що попри закриття офісу в Москві, організація продовжить свою роботу по розкриттю злочинів РФ.