Про це інформує пресслужба мін’юсту РФ.
Організації “були виключені після того, як було визнано, що вони порушують чинне законодавство Російської Федерації”, – йдеться у повідомленні міністерства.
“У заяві міністерства нечітко йдеться про російське законодавство, але немає сумнівів, що цей крок був у відповідь на наше повідомлення про війну в Україні”, – наголошує пресслужба Human Rights Watch.
BREAKING: Russia’s Justice Ministry has deregistered @hrw, after 30 years in #Russia.
The ministry's statement referred vaguely to Russian legislation, but there is little doubt the move was in response to our reporting on the war in #Ukraine. pic.twitter.com/2hMuheyYPJ
— Human Rights Watch (@hrw) April 8, 2022
“Російська влада закриває Amnesty International. Ми останні в довгому переліку організацій, які були покарані за захист прав людини та правду російській владі”, – наголосила генеральна секретарка Amnesty International Агнес Калламар.
Вона наголосила, що у країні, де десятки активістів та дисидентів були ув’язнені, вбиті чи заслані, де незалежні ЗМІ були заплямовані, заблоковані чи примушені до самоцензури, і де організації громадянського суспільства оголошені поза законом чи ліквідовані, якщо Кремль змушує вас мовчати, отже, ви робите щось дійсно правильне.
Агнес Калламар наголошує, що попри закриття офісу в Москві, організація продовжить свою роботу по розкриттю злочинів РФ.
- Нагадаємо, 3 квітня міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch задокументувала випадки порушення російськими військовими силами законодавства на окупованих територіях Чернігівської, Харківської та Київської областей України.
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Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що Росія ракетним ударом по Краматорську й по сім’ях, які евакуюються, остаточно довела світові свою масову психічну недієздатність.