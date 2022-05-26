У РФ намагаються наголосити, що "незаконні дії" Заходу викликають проблеми з постачанням зерна до Європи, після того, як Кремль звинуватили у перешкоджанні експорту зерна з України.

Про це інформує американський телеканал CNN.

“Ми категорично відкидаємо ці звинувачення. Навпаки, ми звинувачуємо країни Заходу за низку незаконних дій, які призвели до цієї “блокади”, – заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков.

Відповідаючи на запитання, чи означає це скасування санкцій, Пєсков наголосив, що Захід має скасувати “ті незаконні рішення, які перешкоджають чартеру суден, експорту зерна тощо”.

Раніше глава Всесвітньої продовольчої програми ООН закликав президента РФ Володимира Путіна знову відкрити заблоковані порти в Україні, щоб запобігти глобальній продовольчій кризі.

Водночас президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн звинуватила Путіна у блокаді постачання продовольства під час його вторгнення в Україну шляхом викрадення зернових запасів і техніки, а також блокування експорту з портів у Чорному морі.

Довідка. До повномасштабної війни постачання пшениці з України та РФ становило майже 30% світової торгівлі. Україна є четвертим у світі експортером кукурудзи та п’ятим за обсягами експортером пшениці, за даними Державного департаменту США.