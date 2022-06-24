Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що російські лідери незадоволені наданням Україні статусу кандидата на членство у Європейському Союзі. За його словами, Москву "бісить" той факт, що Україна буде членом Євросоюзі.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна” с посиланням на його слова в етері національного телемарафону.

“Їхня слабкість у реакції [на надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС] є, безумовно, награною. Насправді Москву бісить той факт, що Україна буде членом Європейського Союзу”, — сказав Кулеба, відповідаючи на запитання журналістки про “слабку” реакцію РФ на інформацію про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

Він зауважив, що протягом останніх 30 років в українському інформаційному просторі поширювався наратив російської пропаганди про те, що Україна, нібито, не потрібна Європі, тому “вона має розвернутися у бік Росії”.

“30 років цієї роботи [російських пропагандистів] просто нанівець. Україна йде до Європейського Союзу. І це нарешті підтверджено з боку самого Союзу”, — наголосив міністр.

Голова МЗС України ствердив, що Москва “із задоволенням” зупинила б процес євроінтеграції України, проте вона вже не має такої можливості.