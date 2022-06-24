Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна” с посиланням на його слова в етері національного телемарафону.
“Їхня слабкість у реакції [на надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС] є, безумовно, награною. Насправді Москву бісить той факт, що Україна буде членом Європейського Союзу”, — сказав Кулеба, відповідаючи на запитання журналістки про “слабку” реакцію РФ на інформацію про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.
Він зауважив, що протягом останніх 30 років в українському інформаційному просторі поширювався наратив російської пропаганди про те, що Україна, нібито, не потрібна Європі, тому “вона має розвернутися у бік Росії”.
“30 років цієї роботи [російських пропагандистів] просто нанівець. Україна йде до Європейського Союзу. І це нарешті підтверджено з боку самого Союзу”, — наголосив міністр.
Голова МЗС України ствердив, що Москва “із задоволенням” зупинила б процес євроінтеграції України, проте вона вже не має такої можливості.
- Нагадаємо, що 23 червня глава Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що лідери Європейського Союзу офіційно надали статус кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові.
- Згодом Європейські лідери одразу зреагували на рішення.
- Проте “за” проголосували 515 депутатів, проти – 40, утрималися – 25. Латвія та Франція найменше підтримали Україну щодо надання статусу кандидатки на вступ до ЄС.