У понеділок, 28 червня, Москву і Підмосков'я накрила сильна злива. Зокрема, в російській столиці затопило метро і вулиці.

Про це повідомляється в Telegram-каналі “Дептранс. Оперативно “.

Очевидці повідомляють, що в підмосковному Щолково блискавка влучила в трансформаторну будку. У розташованій недалеко Балашисі без світла 15 тис осіб.

Відзначається, що після того, як стихія вдарила в будку, електрична підстанція вибухнула і загорілася.

На відеоролику видно, як після інциденту сталася пожежа.

Багато вулиць, будівель та станцію метро “Ясенево” затопило. Зливова каналізація не справляється з відведенням води.

Рух поїздів метро на наземних ділянках зупинено.

Підземні переходи біля станцію метро “Ясенево”.

Вода також затопила перший поверх телецентру “Останкіно”.

В Раменському районі Москви від вітру та дощу повалило будівельний кран.

На деяких вулицях Москви є серйозні підтоплення, автомобілі встають в пробках.

“Рівень вже тільки для вантажівок і автобусів, машини вже встали”, – пише користувач сервісу “Яндекс.Карти” про перехрестя Профспілкової вулиці і Миклухо-Маклая в районі станції метро “Бєляєво”.

“Потоп – 20 см” – повідомляє інший очевидець з перехрестя Профспілкової і Обручева в районі “Калузької”.

Крім того, в ряді районів Москви призупинено рух трамваїв.