Про це повідомляється в Telegram-каналі “Дептранс. Оперативно “.
Очевидці повідомляють, що в підмосковному Щолково блискавка влучила в трансформаторну будку. У розташованій недалеко Балашисі без світла 15 тис осіб.
Відзначається, що після того, як стихія вдарила в будку, електрична підстанція вибухнула і загорілася.
На відеоролику видно, як після інциденту сталася пожежа.
Багато вулиць, будівель та станцію метро “Ясенево” затопило. Зливова каналізація не справляється з відведенням води.
Рух поїздів метро на наземних ділянках зупинено.
Підземні переходи біля станцію метро “Ясенево”.
Вода також затопила перший поверх телецентру “Останкіно”.
В Раменському районі Москви від вітру та дощу повалило будівельний кран.
На деяких вулицях Москви є серйозні підтоплення, автомобілі встають в пробках.
“Рівень вже тільки для вантажівок і автобусів, машини вже встали”, – пише користувач сервісу “Яндекс.Карти” про перехрестя Профспілкової вулиці і Миклухо-Маклая в районі станції метро “Бєляєво”.
“Потоп – 20 см” – повідомляє інший очевидець з перехрестя Профспілкової і Обручева в районі “Калузької”.
Крім того, в ряді районів Москви призупинено рух трамваїв.
- Синоптики кілька днів поспіль прогнозували, що на Львів чекають довготривалі дощі. В п’ятницю прогнози справдилися: дощова вода затопила вулиці, а сильний вітер повалив дерева по всьому місту.