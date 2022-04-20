Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Таким чином держава-агресор намагатиметься уповільнити постачання зброї, яке Україна отримує від Сполучених Штатів Америки та Європи, зазначили у Пентагоні.
Як зауважив один з американських чиновників, з початку широкомасштабного вторгнення Росія не часто обстрілювала рухомі цілі, такі як автомобільні чи залізничні конвої. Проте вони можуть спробувати зруйнувати дороги, мости та колії, якими транспортують допомогу Україні.
Водночас, впевнені у Пентагоні, навіть якщо РФ зможе знищити ці маршрути, повністю припинити доставки озброєння їм не вдасться, адже до України надходить дуже багато вантажів.
- Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що планує скерувати до України більше артилерії для протистояння російському нападу. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, своєю чергою, зробив аналогічну заяву.
- Також канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна має виграти у війні проти РФ. І закликав країни G7 надати кошти для закупівлі необхідної зброї.
- Раніше високопосадовець з Міноборони наголосив, що Сполучені Штати Америки працюють “цілодобово”, щоб максимально прискорити постачання зброї в Україну.
- Окрім цього прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна надає Україні військову допомогу, зокрема бронетехніку.