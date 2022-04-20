У міністерстві оборони США вважають, що РФ буде намагатись обстрілювати в Україні маршрути, які використовуються для поставок зброї на передові позиції. Зокрема йдеться про мости, дороги та залізницю.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Таким чином держава-агресор намагатиметься уповільнити постачання зброї, яке Україна отримує від Сполучених Штатів Америки та Європи, зазначили у Пентагоні.

Як зауважив один з американських чиновників, з початку широкомасштабного вторгнення Росія не часто обстрілювала рухомі цілі, такі як автомобільні чи залізничні конвої. Проте вони можуть спробувати зруйнувати дороги, мости та колії, якими транспортують допомогу Україні.

Водночас, впевнені у Пентагоні, навіть якщо РФ зможе знищити ці маршрути, повністю припинити доставки озброєння їм не вдасться, адже до України надходить дуже багато вантажів.