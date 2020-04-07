Міжнародна організація праці (МОП) очікує, що криза через COVID-19 призведе до скорочення 6,7% робочого часу, що еквівалентно 195 млн працівників.

Про це йдеться в доповіді МОП, опублікованому 7 квітня.

У звіті за 18 березня МОП прогнозувала, що кількість людей, які залишилися без роботи у зв’язку з пандемією COVID-19 становитиме майже 25 млн осіб.

За новими даними організації, у другому кварталі 2020 року в усьому світі скоротиться 6,7% робочого часу. Це еквівалентно 195 млн працівників, зайнятих повний робочий день.

Величезні втрати очікуються в країнах з доходами вище середнього (7,0%, 100 млн працівників на повну ставку). Це значно перевищує наслідки фінансової кризи 2008-2009 років.

Найбільш значне скорочення працівників очікується в:

арабських країнах (8,1% що еквівалентно 5 млн працівників за повний робочий день);

Європі (7,8% або 12 млн працівників за повний робочий день);

Азійсько-Тихоокеанському регіоні (7,2%, 125 млн в повному обсязі).

Уже зараз, за ​​інформацією МОП, понад четверо з п’яти осіб (81%) від загальної чисельності робочої сили (3,3 млрд осіб) страждають від повного або часткового закриття робочих місць.

Найбільш схильні до ризику сектори — проживання (готелі, готелі, хостели), харчування (кафе, ресторани), виробництво, роздрібна торгівля, ділова та адміністративна діяльність.

“Згідно з новим дослідженням, 1,25 млрд працівників зайнято в секторах, які визначені як піддані високому ризику “різкого та руйнівного” збільшення звільнень та скорочення заробітної плати й робочого часу. Багато з них працюють на низькооплачуваних, низькокваліфікованих роботах, де раптова втрата доходу є руйнівною”, — зазначили в МОП.

У регіональному розрізі частка працівників у цих “схильних до ризику” секторах варіюється з 26% в Африці до 43% в Південній та Північній Америці.

За словами Генерального директора МОП Гая Райдера, те, що відбувається зараз, — “найбільше випробування для міжнародного співробітництва за останні 75 років”.

Він закликав політиків прийняти комплекс заходів для врегулювання ситуації, спрямованих на:

підтримку підприємств, зайнятості та доходів;

стимулювання економіки та робочих місць;

захист працівників на робочому місці;

створення соціального діалогу між урядом, працівниками та роботодавцями для пошуку рішень.

“Ми маємо знайти рішення, які допомагають всім сегментам нашого глобального суспільства, особливо тим, які найбільш уразливі або найменш здатні допомогти собі. Вибір, який ми робимо сьогодні, безпосередньо вплине на те, як розгортається ця криза, і на життя мільярдів людей. З допомогою правильних заходів ми можемо обмежити вплив і шрами, які криза залишає”, — вважає Райдер.