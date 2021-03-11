Про це йшлося на брифінгу за результатами засідання Ради нацбезпеки.

За словами секретаря, під час засідання було обговорено реалізацію рішення РНБО від 1 березня 2018 року про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів держави у сфері авіадвигунобудування.

“Йдеться про підприємство “Мотор Січ” у Запоріжжі. На сьогодні ухвалене відповідне рішення, згідно з яким підприємство “Мотор Січ” буде повернене українському народу, у власність української держави у конституційний спосіб найближчим часом”, — сказав Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що Рада розбиратиметься з кожним аналогічним випадком в окремому порядку. При цьому держава компенсуватиме тим, хто вкладав в такі підприємства гроші.

“Ті люди, які вклали гроші, ті люди, які вкладали інвестиції у ці підприємства, обов’язково отримають відповідну компенсацію. Це робиться для національної безпеки країни”, — додав він.

Данілов також додав, що “офшорні інвестиції” держава не захищатиме.

Продаж “Мотор Січ”

Як відомо, ПАТ “Мотор Січ” — один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок, що постачає продукцію більш ніж до 100 країн світу. Чистий дохід підприємства у першому півріччі 2020 року зріс на 16,3% до 4 млрд 728,9 млн грн.

У 2019 році китайська компанія Xinwei подавала заявку на придбання “Мотор Січі”, тоді — спільної з держконцерном “Укроборонпром”. Ця заявка була відкликана у зв’язку з новими домовленостями з DCH Group українського бізнесмена Олександра Ярославського.

Влітку 2019 року The Wall Street Journal повідомляла, що тодішній радник американського президента Дональда Трампа планує приїхати до Києва, щоб переконати керівництво підприємства “Мотор Січ” і владу України не укладати угоду з Пекіном про продаж підприємства. Болтон впевнений, що володіння заводом допоможе Китаю отримати доступ до важливих технологій. 27 серпня Болтон прибув до України.

На думку експертів, візит Болтона продемонстрував парадоксальне — збіг інтересів США і Росії в питанні угоди з продажу підприємства “Мотор Січ” Китаю. При цьому США зацікавлені в ослабленні Китаю, а Росія — України.

У листопаді 2019 року повідомлялося, що американський бізнесмен і засновник великої приватної військової компанії Blackwater веде перемовини про придбання “Мотор Січ”.

Восени 2020 року Skyrizon, дочірня компанія Beijing Xinwei Technology Group, і DCH Group подали оновлену спільну заявку до Антимонопольного комітету України на придбання підприємства.

В січні 2021 року Skyrizon потрапила до санкційного списку США. Слідом Україна запровадила санкції проти китайських інвесторів “Мотор Січ”. #Букви розбиралися, як ці санкції можуть вдарити по Україні.