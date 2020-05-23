Авіакомпанія "Мотор Січ" продовжила скасування внутрішніх і міжнародних рейсів до 31 травня і 14 червня, відповідно. Це дає право тим, у кого є квиткина на ці дати, повернути гроші.

Про це повідомили на сайті компанії.

У “Мотор Січ” повідомили, що прийняли рішення продовжити скасування рейсів у зв’язку з ситуацією в країні, викликаною коронавірусом.

Таке рішення дає право пасажирам, які вже купили квитки на ці дати, повернути гроші.

Для цього необхідно звернутися в контактний центр авіакомпанії або туристичного агентства, де було придбано авіаквиток.

Можна буде або повернути гроші за квиток, або перенести політ на більш пізню дату.

Раніше авіакомпанія продовжувала скасування рейсів до 24 травня.