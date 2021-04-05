Про це повідомляє пресслужба мовного омбудсмена.

Кремінь наголосив, що відповідно до статті 10 Конституції України, єдиною державною мовою в Україні є українська. Він нагадав, що три тижні тому Володимир Зеленський сказав, що в нашій країні державною мовою є одна — українська, і для неї мають бути створені найкращі умови.

“Якщо продовжити його слова, то має імплементуватись та ефективно діяти закон про мову. Отже, до кінця року, як це визначено стратегією дій уряду на 2021 рік, має з’явитись державна програма розвитку і опанування української мови. Водночас маємо сьогодні слова речниці президента. У мене виникає просте запитання: ми тепер на кого орієнтуємось?” — сказав омбудсмен.

За його словами, заява Мендель не має жодних перспектив, а питання мови в Україні “треба закрити раз і назавжди”.

“Пам’ятаймо: захист мови — це і захист національних інтересів, основ конституційного ладу”, — підсумував Кремінь.