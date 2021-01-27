Мовний омбудсмен розповів, як перейти на українську

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розповів, як швидко можна перейти на спілкування українською у повсякденному житті.

Про це він написав у Facebook.

“З 16 січня відповідно до статті 30 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” обслуговування споживачів, надання інформації про товари та послуги має здійснюватися державною мовою. Тож незайве буде нагадати прості рекомендації, які допоможуть швидко перейти на спілкування українською не тільки у сфері обслуговування”, – написав він.

Ось кілька порад від мовного омбудсмена:

спілкуйтеся українською з рідними, друзями та навіть незнайомцями;

оточіть себе українською всюди – читайте книги, дивіться фільми, слухайте музику;

спілкуйтеся з носіями української, щоб вивчати нові слова та практикувати вимову, читайте історії людей, яким це вже вдалося;

завжди говоріть українською в магазині, таксі, кав’ярні, вимагаючи дотримання вашого права на отримання інформації та послуг державною мовою;

увімкніть українську на всіх електронних пристроях та в налаштуваннях програм, дописуйте українською в соцмережах;

користуйтесь українськомовними версіями сайтів, шукайте українською в пошукових системах;

заведіть нотатник для нових цікавих слів, фразеологізмів, крилатих висловів.

Як відомо, у квітні 2019 року Верховна Рада ухвалила Закон “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. Він набув чинності 16 липня 2019 року.

Цей Закон закріплює за українською мовою статус єдиної державної, але в ньому не йдеться про примусову українізацію. Він не поширюється на мову проведення релігійних обрядів і побутове спілкування. Деякі норми Закону набувають чинності через тривалий час після його ухвалення.