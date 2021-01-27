Covid-19 Україна

оновлено 27.01.2021 о 14:01

Всього:

1200883 (+3776)

Хворіють:

198596 (+3776)

Вилікувались:

980085 (+14250)

Померло:

22202 (+145)

Ексклюзив
15:29 У Бабиному Яру вшанували жертв Голокосту: фото
15:26 Кабмін хоче переглянути прожитковий мінімум: що пропонують
14:55 «Я – вільна»: Памела Андерсон покинула всі соцмережі
14:44 Мовний омбудсмен розповів, як перейти на українську
Ексклюзив
14:28 «Звідки грошенята на мітинги»: як «слуги народу» протести моряків обговорювали, – фото
14:18 Джейн Фонда отримає почесний «Золотий глобус» за видатний внесок в кінематограф
14:15 Apple попросила користувачів оновити пристрої через проблеми з безпекою
14:15 Україна має намір ввести санкції проти 13 російських авіакомпаній
13:59 Зеленський: «Людство має зробити все для збереження правди про Голокост»
Ексклюзив
13:39 Тимошенко «засвітила» в Раді чат голів фракцій: фото
13:38 Twitter запустив програму Birdwatch для боротьби з дезінформацією в соцмережі
13:36 Кабмін пропонує давати трудовим мігрантам грантову підтримку на власну справу
Ексклюзив
13:27 «Погляд у минуле»: у Києві з'явилася інсталяція, присвячена жертвам Бабиного Яру
12:53 В Індонезії прокинувся вулкан Мерапі – неймовірні фото
12:47 Стали відомі імена перших космічних туристів, які полетять на МКС
12:45 Тестові змагання на Олімпіаді в Токіо перенесли як мінімум до квітня через COVID-19
12:20 Тимошенко оголосила, що «Батьківщина» ініціює «референдуми з п’яти питань»
11:54 Леонардо Ді Капріо написав листа Байдену про боротьбу зі змінами клімату
11:53 Netflix представив акторський склад серіалу «Вікінги: Валгалла»
11:42 Нардепи в Раді вшанували хвилиною мовчання пам'ять жертв Голокосту: фото
11:40 Чому акції GameStop різко зросли, хоча мережа магазинів не працює
11:05 AstraZeneca пояснила, чому відбувається затримка з вакциною для Європи
10:58 Google має намір трансформувати деякі свої офіси в центри вакцинації проти COVID-19
10:00 На порядку денному Ради – відповідальність за напади на журналістів і план вакцинації: трансляція
09:32 Нижче рекомендованої: «Нафтогаз» оприлюднив лютневу ціну на газ
08:25 YouTube продовжив блокування акаунта Трампа і ввів обмеження для Джуліані
07:53 27 січня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:21 27 січня в Україні очікуються мокрий сніг та дощі
01:59 Замовне вбивство «правої руки» Баканова: в Раді хочуть заслухати керівництво СБУ
01:09 Критик Кремля Блінкен офіційно став новим держсекретарем США. Що про нього відомо?
00:17 Мільярдер Пономаренко, якого Навальний назвав власником путінського палацу, відхрестився від проєкту

26 січня

23:11 Байден вперше говорив з Путіним: що сказав про Україну?
22:32 ОРДЛО не відмовилися від одностороннього обміну через Медведчука — Денісова

Мовний омбудсмен розповів, як перейти на українську

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розповів, як швидко можна перейти на спілкування українською у повсякденному житті.

Середа, 27 січня 2021, 14:44

Про це він написав у Facebook.

“З 16 січня відповідно до статті 30 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” обслуговування споживачів, надання інформації про товари та послуги має здійснюватися державною мовою. Тож незайве буде нагадати прості рекомендації, які допоможуть швидко перейти на спілкування українською не тільки у сфері обслуговування”, – написав він.

Ось кілька порад від мовного омбудсмена:

  • спілкуйтеся українською з рідними, друзями та навіть незнайомцями;
  • оточіть себе українською всюди – читайте книги, дивіться фільми, слухайте музику;
  • спілкуйтеся з носіями української, щоб вивчати нові слова та практикувати вимову, читайте історії людей, яким це вже вдалося;
  • завжди говоріть українською в магазині, таксі, кав’ярні, вимагаючи дотримання вашого права на отримання інформації та послуг державною мовою;
  • увімкніть українську на всіх електронних пристроях та в налаштуваннях програм, дописуйте українською в соцмережах;
  • користуйтесь українськомовними версіями сайтів, шукайте українською в пошукових системах;
  • заведіть нотатник для нових цікавих слів, фразеологізмів, крилатих висловів.

Як відомо, у квітні 2019 року Верховна Рада ухвалила Закон “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. Він набув чинності 16 липня 2019 року.

Цей Закон закріплює за українською мовою статус єдиної державної, але в ньому не йдеться про примусову українізацію. Він не поширюється на мову проведення релігійних обрядів і побутове спілкування. Деякі норми Закону набувають чинності через тривалий час після його ухвалення.

  • 16 січня набула чинності стаття 30 закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, згідно з якою вся сфера обслуговування має перейти на українську. #Букви розбирались, чи будуть штрафувати, якщо говориш російською, та спростували найпоширеніші міфи.
Теги: язык, мовний омбудсмен, Тарас Кремінь

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook