Про це йдеться на сторінці омбудсмена у Facebook.

“Ми підготували відкрите звернення до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, адже, як і ви, вважаємо, що вилучення української літератури як обов’язкового навчального компонента з тестових випробувань вступників – це одна з найбільших загроз як щодо освітньої реформи, так і загалом державної гуманітарної політики, тому такі експерименти нам не потрібні!”, – йдеться у повідомленні.

В Офісі омбудсмена, зокрема, висунули вимоги зберегти комплексне ЗНО з української мови та літератури для всіх і запропонували розробити тестові завдання кількох рівнів складності з української літератури для вступників – у залежності від того, на які спеціальності вони вступатимуть: гуманітарні або технічні.

Також повідомляється, що звернення до прем’єра вже підтримали виші, академіки, професори, науковці, шевченківські лауреати, поети, письменники та українські музиканти.