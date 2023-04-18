«Мовиться про економічну безпеку» – Порошенко запропонував Єврокомісії викупити українське зерно для гуманітарних потреб

На тлі блокування експорту українського зерна в деяких країнах Європейського Союзу, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко закликав українську владу спільно з європейськими партнерами терміново провести необхідні переговори та врегулювати ситуацію. Зауваживши, що нині мовиться про економічну безпеку нашої держави.

Про це повідомляє пресслужба “ЄС”.

Порошенко пропонує Європейській Комісії викупити українське зерно для гуманітарних потреб, а також терміново продовжити безмитний режим для українського експорту.

Політик вважає, що протягом короткого часу потрібно отримати два рішення.

Рішення перше – розблокування українського експорту і припинення зупинки українських вантажівок. Зокрема Порошенко запропонував, аби Європейська Комісія викупила українське зерно для своїх гуманітарних місій, адже мовиться про сотні мільйонів євро.

За його словами, відбудеться це чи ні – в тому числі залежить від активності і наполегливості, компетентності і професіоналізму дій української влади.

Друга позиція – найближчими днями має бути чергове рішення про продовження безмитного режиму для українського експорту ще на один рік. Він пояснив, що це другий напрямок, на якому треба терміново наполягати.

“Ми дуже стурбовані абсолютно незаконним розвитком подій щодо необґрунтованого, неправомірного, одностороннього запровадження декількома країнами ЄС заборони на імпорт української сільськогосподарської продукції. Це – дуже небезпечно. Це болючий удар, оскільки аграрна продукція складає більш як 50% всього українського експорту. У нас зруйновано металургійну промисловість, зруйновано війною хімічну промисловість. Аграрна продукція складає основу і надходжень до бюджету, і позицій валютного курсу, і платіжного балансу, і робочих місць. Це матиме надзвичайно серйозні наслідки”, – застерігає п’ятий президент.

Політик додав, що це прямо суперечить підписаній Угоді про асоціацію, поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі. Суперечить правилам Світової організації торгівлі. І суперечить внутрішньому законодавству самого Європейського Союзу. Позаяк митні обмеження належать до виключної компетенції Європейської Комісії.

Нині лідер партії проводить необхідні консультації з головою представництва Європейського Союзу в Україні Маасікасом, з головуючою країною в Європейському Союзі Швецією, її послом, тож він оптимістично налаштований на розв’язання проблеми.

“Сьогодні весь український уряд має бути у країнах ЄС, переконувати. Треба організувати виступи в парламентах, треба організувати спільне онлайн – засідання урядів для того, щоб використати всі аргументи – правові, політичні, аргументи солідарності, які дозволять захистити Україну. Бо ми не можемо допустити такого небезпечного прикладу, коли починається ерозія солідарності і підтримки України”, – резюмує політик.

15 квітня Польща тимчасово заборонила імпорт зерна та інших харчових продуктів з України, “щоб захистити польський сільськогосподарський ринок від дестабілізації”.

Лідер владної партії “Право і справедливість” Ярослав Качинський заявив, що Польща “є і залишається другом та союзником України без найменших змін”, але “можлива криза в польському селі вплине на становище всіх поляків”.

Згодом міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь оголосив, що Будапешт вживе аналогічних заходів, тимчасово заборонивши імпорт зерна, насіння олійних культур та іншої сільськогосподарської продукції з України.

16 квітня стало відомо, що уряд Болгарії теж може запровадити заборону на імпорт українського зерна. Країна обговорює такий захід.

Однак 16 квітня Єврокомісія засудила рішення Польщі та Угорщини заборонити імпорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України. Речниця Європейської комісії Аріанна Подеста заявила, що нині “односторонні дії неприйнятні”.

Коли Росія повномасштабно вдерлася в Україну, вона заблокувала порти та морські шляхи, які використовувалися для експорту українського зерна до Африки та на Близький Схід. Побоюючись широкомасштабного голоду, Європейський Союз скасував мита на зерно з України, щоб полегшити розподіл на ці світові ринки.

Відтоді українське зерно потрапило до Польщі, але значна його частина залишилася в країні, що знизило ціни та спричинило значні фінансові збитки польських фермерів.

Це викликало протести та заклики до Європейської комісії втрутитися. Водночас міжнародна організація лише викликала ще більше обурення, оприлюднивши проєкт рішення про продовження безмитного та неквотованого імпорту українського зерна до червня 2024 року.